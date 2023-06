Susanne Donate blutete am Mittwoch das Herz. Die Apothekerin mit Herzblut schloss sich der bundesweiten Protestaktion der Apotheken an und hielt die Eigeltinger Mauritius Apotheke geschlossen. „Ich bin solidarisch mit meinen Kollegen“, erklärt sie. Und doch war sie nicht bei der großen Kundgebung der Protestaktion in Singen. Sie wählte einen anderen Weg, weil sie Menschen wegschicken musste, denen sie eigentlich helfen möchte.

Sie suchte den Kontakt zu den Menschen und positionierte sich vor der Mauritius Apotheke mit Infomaterial zum Thema. Denn dieses sei vielschichtig und für sie überlebenswichtig. „Wenn sich mal alle Apotheker einig sind, dann muss es wirklich dringend sein“, betont sie. Dabei bekannte sie, dass beinahe all ihre Reserven und Sparpotentiale ausgeschöpft seien. Seit über einem Vierteljahr habe sie nicht nur keinen Gewinn mehr, sondern stecke ihre privaten Ressourcen in ihr Unternehmen.

Kunden kommen mit Apothekerin ins Gespräch

Es freute sie, dass mancher Kunde sich die Zeit für ein Gespräch genommen hat. So erklärte zum Beispiels Sandra Winter, dass ihr die Komplexität der Probleme der Apotheken nicht bewusst gewesen seien. Doch eine Lösung hat Susanne Donate nicht. Relativ spontan sei die Aktion gewesen. So gebe es zum Beispiel keine Unterschriftenlisten, wie sie eine weitere Kundin angefragt hatte.

Insgesamt hatten die Menschen Verständnis für die Protestaktion. Viele erkannten lächelnd: „Ja, da war was angekündigt. Ich komme einfach morgen wieder.“ Manch einer nutzte die Chance sein Rezept einzuwerfen und die Medikamente am nächsten Morgen abzuholen oder geliefert zu bekommen.

Gemeinde will die Apotheke halten

Bürgermeister Alois Fritschi ist ein großer Kämpfer für die Apotheke im Ort: „Eine Apotheke ist ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur und der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum.“ Er weiß um die Unterstützung aus dem Gemeinderat, wenn er für die Apotheke kämpft, doch gegen die überbordende Bürokratie kann auch er nichts machen.

Unterstützung würde sich Susanne Donate auch von anderer Stelle wünschen: „Wir können Medikamente herstellen. Doch müssen wir auch dafür bezahlt werden.“