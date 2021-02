von Susanne Schön

Die Homberger folgten dem frühen Aufruf, Weihnachtsbäume zu Narrenbäumen zu machen. Überall im Dorf kann man sie entdecken. Die Blätzlezunft belohnte ihre Mitglieder am Schmudo mit närrischen Überraschungstaschen. Überall kann man entdecken, was dieses Jahr fehlt oder zumindest anders ist. So wurde die beliebte Besenwirtschaft zur „Wirtschaft Blieb dehomm“. Wer ein Blätzhäs entdeckte, sah es lediglich als Dekoration oder am Narrenbrunnen. Wo in anderen Ortsteilen Luftballons dominierten, zeigten sich in Homberg auch Saublotere.

Statt geselligem Beisammensein gilt in Homberg „Wirtschaft Blieb dehomm“. .Bild: privat

Die Blätzlezunft nimmt am SÜDKURIER-Wettbewerb teil und ist auch sonst in den sozialen Medien präsent. Doch auf den Straßen ist es dieses Jahr leise und eher weiß vom frisch gefallenen Schnee.