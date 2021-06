von Susanne Schön

Eine Kirche ist das Haus Gottes und wie in jedem anderen Haushalt ist Sauberkeit und Ordnung ein wichtiges Thema. Damit sich Christen bei ihrem Besuch in der Kirche auch wohl fühlen, dafür sorgt Stefanie Lorenz. Sie kümmert sich um die Hygiene in den Kirchen der Seelsorgeeinheit Krebsbachtal-Hegau und das auch schon vor Beginn der Pandemie.

Umstieg auf ökologische Reinigungsmittel

Es sei eine gute Arbeit, die sich die Mutter prima familienverträglich einteilen kann, berichtet Stefanie Lorenz über ihre Aufgabe. Vor allem freue sie sich darüber, dass die Seelsorgeeinheit Krebsbachtal-Hegau auf ökologische Putzmittel umgestiegen sei. „In jeder Kirche gibt es einen Putzschrank und wenn etwas leer geht, geben wir Bescheid und es wird nachbestellt“, erklärt Lorenz das Prozedere.

Beim Umstieg auf ökologische Putzmittel habe es auch eine Einweisung gegeben, wie sie mit den neuen Produkten umgehen soll. Da habe sie vor allem gelernt, dass man gerne zu viel Putzmittel nimmt. Doch in diesem Fall gelte nicht, viel hilft viel. Denn viel Putzmittel würden sonst eher einen Schmierfilm als sauberes Glänzen verursachen.

Was ihr zudem aufgefallen sei: „Es riecht nicht mehr so aggressiv.“ Der Duft sei deutlich angenehmer, ohne dass die Hygiene leide. Das tue ihr, den zu putzenden Materialien und bestimmt auch der Umwelt gut, so ihre Erwartung.

Es gebe enge Absprachen, um die Hygienevorschriften einzuhalten. Hier seien auch die Gemeindeteams gefragt, die kennzeichnen wer wo sitzen dürfe und was es zu desinfizieren gebe. Beim Gottesdienst gilt zudem Maskenpflicht und Abstand. Wer einen sicheren Platz möchte, sollte sich anmelden. Die Kirchen sind wegen der Aerosolverbreitung fast unbeheizt. Zudem müssen die Kontaktdaten aller Gottesdienstbesucher erfasst werden. Ein entsprechendes Formular gibt es in der Kirche, zudem kann es im Internet auf der Seite der Seelsorgeeinheit ausgedruckt und im Anschluss schon ausgefüllt mitgebracht werden.