von Susanne Schön

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Heudorf freuten sich, nach drei Jahren wieder gemeinsam eine Hauptversammlung bestreiten zu können. Neben der Besprechung der Einsätze wurden Ehrungen ausgesprochen, außerdem wurde gewählt: Nach 35 Jahren als Schriftführer konnte Kurt Fichthaler dieses Amt in jüngere Hände abgeben – in die seines Sohnes Simon Fichthaler.

Kurt Fichthaler bleibt stellvertretender Abteilungskommandant und aktiv in der Jugendfeuerwehr. Im Amt bestätigt wurden Kassierer Martin Roth sowie die Ausschussmitglieder Markus Frank, Michael Moll, Steven Noll und Gebhard Roth.

Interne Ehrungen der Heudorfer Wehr

Die Ehrungen werden zwar auch am Gemeindefeuerwehrtag erteilt, doch die Heudorfer ließen es sich nicht nehmen, auch intern zu ehren: Seit 15 Jahren sind Markus Frank und Tobias Güttinger schon aktive Mitglieder der Feuerwehr. Seit 30 Jahren engagieren sich Tobias Braun und Michael Roth für die Heudorfer Feuerwehrabteilung.

Sie sind ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig jeder einzelne Feuerwehrmann mit seinem Wissen und Können ist. Dazu kommt in Heudorf auch noch der Einsatz für die Ausstattung der Wehr – denn das Wasserfass stammt von Michael Roth. Und zudem werden auch seine Fahrzeuge beziehungsweise seine Werkstatt genutzt.

Sechs Mal 40 Jahre im Einsatz

Gleich sechs Mal wurden Ehrungen für 40 Jahre im Einsatz der Heudorfer Abteilung geehrt. Die Geehrten haben nicht nur eine beeindruckende Liste von Lehrgängen, Wettkämpfen und Fortbildungen absolviert – ihre Geschichte ist auch die Geschichte der Heudorfer Feuerwehr von einer einfachen Dorfwehr des vergangenen Jahrhunderts zu einer schlagkräftigen, modernen Feuerwehrabteilung Eigeltingens.

In ihre Zeit fielen der Bau des Gerätehauses und die Anschaffung des TSF-W ebenso wie die Jubiläumsfeier, bei der man zum Einsatz ausrückte. Michael Moll, Martin Roth, Axel Schuster, Helmut Widemann, Kurt Fichthaler und vor allem Richard Auer prägten die Abteilung. Dieser ist seit 29 Jahren Abteilungskommandant und wird auch über Heudorfs Grenzen hinaus als kompetenter Feuerwehrmann geschätzt. Seit 1990 rückt er tagsüber mit den Stockachern aus, leitete viele Ausbildungen und ist Verwaltungsstabsleiter.

Rückblick auf das Feuerwehr-Jahr

Wie wichtig die einzelnen Abteilungswehren und Heudorf im speziellen für die Feuerwehr Eigeltingen sind, zeigte sich beim Rückblick auf die Einsätze. Darunter waren nicht nur Flächenbrände, die ohne die Reserven des Wasserfasses nicht so glimpflich abgelaufen wären, sondern auch zahlreiche Unwettereinsätze, bei denen die Motorsägen zum Einsatz kamen.

Auch technische Hilfe bei Verkehrsunfällen und in Gebäuden wurde geleistet. „Da immer seltener Rettungskräfte frühzeitig zu Einsätzen kommen, ist es wichtig, dass auch Feuerwehrangehörige sich bei Erster Hilfe auskennen“, betonte Kommandant Ralf Martin die Erweiterung des Tätigkeitsfeldes der ehrenamtlichen Wehr.

Veranstaltungen 2023 In diesem Jahr findet wieder eine „Heudorfer Übung“ statt: In Heudorf bei Messkirch treffen sich am 23. Juni alle Feuerwehren aus Heudorf bei Messkirch, Heudorf im Hegau, Heudorf am Bussen und Heudorf (Scheer) zum gemeinsamen Üben und der Pflege der Kameradschaft. Es wird eine Gesamtübung aller Eigeltinger Feuerwehrabteilungen mit der Feuerwehr Emmingen-Liptingen geben. Zudem gibt es erste Überlegungen für eine Jubiläumsveranstaltung. Eventuell könnte sie mit einem Eigeltinger Kreisfeuerwehrtag ausgerichtet werden. Dieser soll auch die Arbeit der Feuerwehren in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit rücken.

Außerdem freute sich Abteilungskommandant Richard Auer über einen Besuch der Honstetter Feuerwehrabteilung, bei dem in einer kleinen Probe das neue Fahrzeug vorgestellt wurde. Er betonte, dass abteilungsübergreifende Übungen wichtig seien und bat den Abteilungskommandant von Rorgenwies, Tobias Tobian, um mehr gemeinsame Übungen, damit es mit dem gemeinsamen Ausrücken dann auch reibungslos klappe.