Eigeltingen-Honstetten vor 1 Stunde

Illegal entsorgte Holzspäne fangen Feuer

Unbekannte haben am Donnerstag rund einen Kubikmeter Holzspäne an einem Waldweg im Gewann Knechtlestobel in der Nähe des Sportplatzes Honstetten entsorgt, die in Brand gerieten.