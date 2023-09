Das Wetter beim 50. Herbstfest in Honstetten hätte nicht schöner sein können. Am Tag strahlte die Sonne, und in den Abendstunden lockten die lauen Sommernächte zahlreiche Partygänger ins Festzelt nach Honstetten.

Im Rückblick auf die ersten drei von vier Festtagen zeigte sich Stefan Wolpert, der Vorsitzende des Musikvereins Honstetten und damit Veranstalter des Herbstfestes, sehr zufrieden. „Die Besucher der Partynacht am Freitag waren ebenso wie die Gäste bei der Blasmusiknacht am Samstag durchweg friedliche Partygänger. Das freut uns als Veranstalter immer ganz besonders, wenn alles friedlich verläuft.“

Auftakt am Freitag mit Party-Band

Am Freitag war mit der Formation Allgäu Power Party angesagt, am Samstag heizten die Radolfzeller Froschen mit rockiger Blasmusik und vielen Mitmachaktionen den Herbstfest-Besuchern im Zelt ein. Der Sonntag stand ganz im Zeichen der traditionellen Blasmusik. Der Frühschoppen im Festzelt startete um 11 Uhr, hierbei unterhielt der Musikverein Unlingen die Gäste.

Ab 14.30 Uhr spielte dann der Musikverein Liggeringen. Die sommerlichen Temperaturen hatten am Nachmittag dafür gesorgt, dass die Besucherzahlen überschaubar wurden, mit dem Auftritt der Bauernkapelle Mindersdorf, welche ab 17.30 Uhr auf der Bühne Platz nahm, stiegen die Zahlen dann aber wieder kräftig an.

Unter den Gästen fanden sich neben Eigeltingens Bürgermeister Alois Fritschi auch dessen Kollegen Florian Zindeler aus Hohenfels und Benjamin Mors aus Steißlingen. Traditionell lassen es sich auch die beiden Altbürgermeister Manfred Jüppner aus Mühlingen und Hans Veit aus Hohenfels mit ihren Ehefrauen nicht nehmen, am Sonntagabend des Honstettener Herbstfestes dem Auftritt der Bauernkapelle beizuwohnen, was sie in diesem Jahr gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Andreas Jung (CDU) taten. Die Gäste des Herbstfestes kamen nicht nur aus dem Landkreis Konstanz, was auch die Kennzeichen der auf den Parkflächen um das Zelt abgestellten Fahrzeuge zeigten. Diese kamen unter anderem aus Sigmaringen, Tuttlingen, Überlingen, Villingen-Schwenningen, Ravensburg und Rottweil – was die Beliebtheit der Kapelle sowie des Herbstfestes zeigt. Der Blick in die Reihen verdeutlichte, dass die Besucher den angebotenen Speisen trotz hoher Temperaturen nur schwer widerstehen konnten – und die Gäste der Herbstfest-Kaffeestube genossen auch gegen 19 Uhr noch das eine oder andere Stück Kuchen mit Kaffee. Die Bauernkapelle Mindersdorf hatte sich zum 50. Herbstfest auf eine musikalische Reise in ihre eigene Vergangenheit gemacht. Dies fiel nicht nur den eingefleischten Fans der Kapelle, sondern auch den anwesenden früheren Mitgliedern der Formation – Bruno Buhl, Anton Arnold, Ulrich Bach, Markus Bach und Wolfgang Braun – auf.

Handschrift Hermann Reichles

Bereits der Einstieg in den Abend war an Ursprünglichkeit nicht zu übertreffen. Der Titel „Wir sind die Bauern von Hohenzollern“ erklang; und die Handschrift Hermann Reichles, des Gründers und langjährigen Dirigenten der Kapelle, zog sich mit Stücken wie „Klingendes Hohenfels“ oder „Der fidele Großvater“ durch das Programm. Den zahlreichen Gästen im Festzelt gefiel dies, und an Applaus wurde weder bei solistischen Glanzleistungen noch bei den Lieblingsstücken der Fans gespart.