Zum 49. Mal treffen sich im beschaulichen Honstetten, einem Ortsteil der Gemeinde Eigeltingen, die Liebhaber traditioneller Zeltfeste und guter Musik, um gemeinsam mit Gleichgesinnten zu feiern. Die Corona-Pandemie hat nicht nur Veranstaltungen im privaten Bereich unmöglich gemacht, auch Vereinsfeste wie das Honstetter Herbstfest mussten pausieren. Nun wollen die Veranstalter aber dort anknüpfen, wo sie in der Vergangenheit aufgehört haben. Für das kommende Festwochenende haben sie deshalb wieder dafür gesorgt, dass es an nichts fehlen wird. Der Vorsitzende des Musikvereins Honstetten, Stefan Wolpert, ist ganz sicher, dass die Besucher dann wieder gerne im Zelt am Dorfrand verweilen.

Der Festauftakt findet am Freitagabend, 9. September, mit einer Partynacht für alle Altersklassen statt. Die Veranstalter haben hierfür mit The Jam’son wieder eine weither gereiste Formation gebucht. Direkt aus Südtirol kommen die viel gefragten drei jungen Männer her, um das Honstetter Festzelt zum Kochen zu bringen. Altbekannte Stücke, eigene Kompositionen und viele Coverversionen werden sie mit einer Vielzahl von Instrumenten zum Besten geben. Unter anderem bieten sie in ihrem Repertoire auch Stücke wie It´s my Life von Bon Jovi, die sicherlich den einen oder anderen Besucher an die früheren legendären Rocknächte in Honstetten erinnern werden. Einlass zur Partynacht ist ab 19.30 Uhr, der Eintritt kostet acht Euro.

Am Samstag, 10. September, wird in Honstetten mit reichlich guter Blasmusik und vielen Blasmusikbegeisterten gefeiert. Bereits ab 18.30 Uhr werden die herbstlichen Klassiker der Speisekarte wie die Honstetter Schlachtplatte oder Ripple mit Kraut angeboten. Wer sich dann gestärkt hat, kann sich ab 20 Uhr auf Michael Maier und seine Blasmusikfreunde freuen. Im Anschluss spielt Christoph Gleichauf mit seiner Blaskapelle Keine Stille Stunde auf. Die junge Blasmusikformation hält sicherlich so manchen musikalischen Leckerbissen bereit. Was diese Gruppe mit Asterix und Obelix oder Ein Fall für Zwei zu tun hat, können die Besucher der Blasmusiknacht dann selbst herausfinden.

Karten für die Blasmusiknacht gibt es im Vorverkauf zu je 11 Euro. Wer mit dem Kauf von acht Karten zusammen mit Freunden gleich einen ganzen Tisch reserviert, erhält noch jeweils ein frisch gezapftes Bier (auch alkoholfrei) zum Kartenpaket dazu. Die Kartenreservierung muss über die Homepage des Musikvereins Honstetten erfolgen. Alternativ kann diese auch per WhatsApp an die Nummer 0151/67¦55¦56¦60 getätigt werden.

Der Sonntag, 11. September, startet um 11 Uhr, mit dem Frühschoppen, der musikalisch durch den Musikverein Hergensweiler umrahmt wird. Am Nachmittag tritt um 14.30 Uhr der Musikverein Renquishausen auf, bevor dann um 17.30 Uhr die Bauernkapelle Mindersdorf wieder ihr abwechslungsreiches und durch Funk und Fernsehauftritte bekanntes Programm präsentieren wird.

Bereits in der Vergangenheit haben einige Mitglieder des Honstetter Musikvereins in dieser Formation mitgewirkt. Aktuell sind es Tanja und Ramona Bach, welche bekannte Erfolgstitel wie Jasmina oder die Festwies Polka in alter Tradition auf die Bühne im Honstetter Zelt zaubern. Wie gewohnt ist am Sonntagabend der Eintritt frei.

Am Montag, 12. September, startet das Herbstfest um 16 Uhr mit dem beliebten Kinderfest und dem anschließenden Feierabendhoch in seine Endphase, welche die Alte Garde aus Liptingen musikalisch begleiten wird. Ab 18.15 Uhr setzen dann der Musikverein Mahstetten und die Stadtkapelle Aach den Schlusspunkt unter das ausgedehnte Festwochenende.

Alle Informationen rund um den Musikverein Honstetten oder die Möglichkeit der Kartenreservierung für die Blasmusiknacht am Samstag finden sich auf der Homepage des Vereins unter www.mv-honstetten.de

Viele Helfer engagieren sich hinter der Theke, in der Küche, in der Weinlaube oder in der Kaffeestube. Alle brennen nur darauf, endlich wieder das Gefühl des Zeltfestes zu erleben. Insgesamt stehen an den vier Festtagen nicht nur die rund 60 aktiven Mitglieder des Musikvereins Honstetten mehrfach an diversen Plätzen im Terminplan. Auch ihre Partner, Familien sowie die passiven Vereinsmitglieder und viele Freunde und Bekannte aus dem Dorf und der Region tragen zum Gelingen des Festes bei.