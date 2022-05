von Susanne Schön

Der römische Gutshof zwischen Eigeltingen und Homberg war auch in der Pandemie gut besucht. Für die Pflege der Anlage und die Öffentlichkeitsarbeit ist der Förderverein Römischer Gutshof Eigeltingen (FVRG) zuständig. Seine Arbeit findet meist unbemerkt von der Öffentlichkeit statt – doch ohne dessen 58 Mitglieder wäre ein wichtiges Stück historischer Kultur nicht mehr zugänglich oder zumindest nicht so attraktiv zu besuchen. Herbert Lehmann ist Gründungsmitglied und war bis zur jüngsten Hauptversammlung auch noch als Beisitzer im Vorstand aktiv – nun hat die Position Dieter Lehmann übernommen.

Der Anlass bot Gelegenheit, auf die Geschichte des Vereins zurückzublicken. Der FVRG wurde 2004 gegründet, zwei Jahre nach Beendigung der archäologischen Ausgrabung eines Nebengebäudes der Villa Rustica. Danach wurden die freigelegten Mauerreste eines Nebengebäudes konserviert und das noch gut erhaltene Haupthaus nachhaltig unter modelliertem Erdreich geschützt. Außerdem bieten Schautafeln interessante Informationen. Das war nicht einfach und an vielen Stellen war Herbert Lehmann maßgeblich am Gelingen beteiligt. Zudem baute er zwei Modelle einer Villa Rustica.

Neue Broschüre, neues Logo

Der FVRG bietet Führungen an, die etwa von Schulklassen gerne angenommen werden. Auch der Hegaugeschichtsverein besucht die Anlage gerne und am Tag des offenen Denkmals ist sie ein beliebter Anlaufpunkt. Doch genießen die Mitglieder des Vereins auch selbst Führungen in anderen historischen Anlagen. Dieses Jahr geht es am 14. Oktober nach Rottweil ins Museum und die Badeanlage.

Bei der Hauptversammlung des Fördervereins Römischer Gutshof Eigeltingen wurde auch über ein mögliches Logo des Vereins gesprochen, welches in naher Zukunft entwickelt sein soll.

Jüngst hat der Verein eine neue Broschüre erstellt und sie bei der Versammlung erstmals vorgestellt. Zudem machte man sich mit Silke Braun daran, die ersten Eckpunkte für ein Logo festzulegen. Wer mehr über die Geschichte des Vereins erfahren will, kann sie auf der Vereinshomepage Eigeltingia nachlesen und den Gutshof schon mal virtuell besichtigen.