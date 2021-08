von Susanne Schön

Wie aktiv sie vor Corona waren, den Stillstand im letzten Jahr und wie schön es ist, sich wieder treffen zu können – all das brachte die Hauptversammlung der katholischen Frauengemeinschaft Honstetten in ihrer Hauptversammlung auf den Punkt.

Da im vergangenen Jahr die Hauptversammlung wegen Corona ausfallen musste, blickten Vorsitzende, Schriftführerin und Schatzmeisterin auch auf 2019 zurück. Eigentlich ein ganz normales Jahr mit Frauenfasnacht, Ausflügen, kirchlichen und weltlichen Feiern, Vorträgen, Seniorennachmittagen, Messen, Andachten und Wallfahrten. Man feierte Geburtstage und Jubiläen zusammen und besuchte Kranke.

Frauen denken an Pfarrer Dominik Rimmele

Und dann kam der Lockdown, der fast den ganzen Verein lahmlegte, denn auch das kirchliche Leben war sehr eingeschränkt. Dazu kam, dass im Frühjahr völlig unerwartet Pfarrer Dominik Rimmele um Urlaub bat. Doch die Frauen denken noch immer an ihn, auch bei der Hauptversammlung brannte für ihn eine Kerze. Während der Versammlung wurde viel Verständnis für Rimmele geäußert.

Neben Pfarrer Udo Zinke, der eigentlich im Ruhestand ist, war auch der Radolfzeller Stadtpfarrer Pfarradministrator der Gemeinde Heinz Vogel an diesem Abend anwesend. Es war mehr als ein Antrittsbesuch. Er sagte den Frauen seine Unterstützung zu: „Ich vertrete sie in allen Gremien.“

Ohne die Frauen wäre es still

Denn was Frauen in der katholischen Kirche leisteten, sei unverzichtbar. Und so sei es nicht verständlich für ihn, warum er seinem Ruf nachgehen kann und Priester werden konnte, aber Frauen die diesen Ruf verspüren, an Grenzen stoßen. Obwohl es ohne ihre Stimmen in den Kirchen ganz still wäre. Darum kam von ihm kein „Weiter so“, sondern ein motivierendes „Bleibt dran und gebt nicht auf“.

Das wollen die Frauen tun, auch wenn sie nur wenige konkrete Termine planen, da man die Auflagen nicht vorhersehen könne. Ein Termin, der bereits in Planung ist, ist das Quellenwochenende im kommenden Jahr. Es wird von Irmgard Hirt und Daniela Bach veranstaltet, die auch stetig Fortbildungen besuchen, um Quellenwochenenden auszurichten.

Die Frauengemeinschaft Wie die katholische Frauengemeinschaft Honstetten-Reute-Eckartbrunn auf der Internetseite der Seelsorgeeinheit Krebsbachtal-Hegau schreibt, wurde die Gruppe im November 1964 vom damaligen Pfarrer in Honstetten, Manfred Müller, mit 77 Mitgliedern gegründet. Das 50-jährige Jubiläum sei im Jahr 2014 groß mit einem Festgottesdienst und einer Feier in der Tudoburghalle mit der ganzen Dorfgemeinschaft gefeiert.

„Von den Anregungen und dem Austausch der Teilnehmerinnen untereinander profitieren wir als Frauengemeinschaft immens“, erklärte Daniela Bach. Denn durch diese Impulse bleibe die Frauengemeinschaft lebendig. Dieser Ansatz mache sich bei der Frauengemeinschaft bezahlt, denn während der Versammlung konnten drei neue Mitglieder begrüßt werden.

Aktuell sind 55 Frauen aus Eckartsbrunn, Honstetten und Reute in der katholischen Frauengemeinschaft aktiv. Attraktiv macht sie neben dem Katholischen, dem Leben ihres Glaubens, auch vor allem die Frauengemeinschaft. Gemeinschaft über alle Generationen und Interessen hinweg, die trage und tröste und viele schöne Erlebnisse ermögliche. Die Frauen bestätigten ihre Vorsitzende, Schriftführerin Betina Hirt sowie die Beisitzerinnen Christa Honold, Daniela Bach und Silvia Hermann in ihren Ämtern. Neue Mitglieder und gleich Kassenprüferinnen wurden Nina Bach und Laura Hirt.