von Claudia Ladwig, Susanne Schön und Constanze Wyneken

Der neue stellvertretende Hauptamtsleiter Daniel Schweizer stellte im Eigeltinger Rat die Erfassung von Leichtverpackungen, Papier und Altglas sowie die Abstimmungsvereinbarung mit dem Dualen System vor.

Die Abstimmungsvereinbarung zwischen den Systembetreibern der Dualen Systeme und den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern des Landkreises soll mehr Klarheit bringen. Die Entsorgungsbedingungen rund um Altglas, Papier und Gelbe Säcke sollen transparenter werden und den Bedürfnissen angepasst werden.

Alle drei Gemeinden stimmen zu

Dem schloss sich Eigeltingen an, zumal die Gemeinde eine finanzielle Verbesserung durch die Vergütung des Sammelns von Altpapiers erwartet. So wird Müll zum Wertstoff.

Auch der Rat in Orsingen-Nenzingen stimmte der Vereinbarung zu. Bürgermeister Bernhard Volk erklärte, dass die Rahmenvorgabe für die Leichtverpackungen-Sammlung nicht über den Entsorgungsstandard einer Gemeinde hinausgehen dürfe. „An der Abfuhr selbst ändert sich nichts“, sagte er. So entspreche der Abfuhrrhythmus bei den Gelben Säcken dem der Restmüllsammlungen. Gemeinderätin Sabine Hins (FLG) regte die Beschaffung Gelber Tonnen an, um dauerhaft Plastik zu reduzieren.

In Hohenfels gab es im Gemeinderat ebenfalls die Zustimmung zu der Vereinbarung. Bürgermeister Florian Zindeler erklärte, die Erstattung werde auf 8000 bis 9000 Euro als Rückvergütung geschätzt: „Das sollte uns reichen und sogar noch etwas Ertrag abwerfen. Es wäre eine Verbesserung unserer Situation.“