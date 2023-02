Die stellvertretende Kämmerin Karin Lütte stellte im Gemeinderat den Eigeltinger Haushaltsplan 2023 vor. Die gute Nachricht war ein positives veranschlagte Gesamtergebnis von 33.600 Euro. „Das schaffen nicht alle Gemeinden im Landkreis Konstanz“, berichtete sie.

Der Ergebnishaushalt sei mit einer Gewinn-Verlustrechnung vergleichbar. Er enthält ordentlichen Erträge in Höhe von 12.929.100 Euro, dem ordentlich Aufwendungen in Höhe von 14.060.500 Euro entgegenstehen. Daraus ergibt sich rechnerisch ein Minus von 1.131.400 Euro. Durch Einrechnen außerordentlicher Erträge von 1.165.000 Euro verkehrt sich das Gesamtergebnis allerdings auf einen positiven Betrag von 33.600 Euro. Diese außerordentlichen Erträge sollen aus geplanten Grundstücksverkäufen kommen. Zu ordentlichen Aufwendungen gehören beispielsweise Personalkosten, zu ordentlichen Erträgen Steuern, Gebühren und Umlagen.

Die Schlüsselzuweisungen sinken

Ein dreijähriger Vergleich der Schlüsselzuweisungen durch das Land und Umlagen an Land und Kreis zeigt, dass die Schlüsselzuweisungen von 1.645.000 Euro auf 364.200 Euro gesunken sind, während sich die Umlagen an das Land auf 2.200.000 Euro und die Kreisumlage auf 2.920.000 Euro verdoppelt haben. „Dieses Geld fehlt uns, um als Gemeinde selbstbestimmt agieren zu können“, bedauerte Bürgermeister Alois Fritschi die Auswirkungen auf die aktuelle Haushaltslage.

Zu einem doppischen Haushalt gehört auch der Finanzhaushalt. Aus laufenden Verwaltungstätigkeiten ergeben sich Einzahlungen von 20.377.900 Euro und Auszahlungen von 12.669.700 Euro und somit ein Überschuss von 7.708.200 Euro. Bei den Investitionsmaßnahmen steht erster Stelle das Baugebiet Bollenberg (2.200.000 Euro), gefolgt von der Tudoburghalle (1.900.000 Euro). Zudem soll das Glasfasernetz in Guggenhausen, Glashütte und Eckartsbrunn für 450.000 Euro fertiggestellt werden. Auch die Dachbühlquelle in Homberg taucht mit 400.000 Euro auf. Die Gewässermauer steht im Haushalt 2023 mit 100.000 Euro, im Haushalt 2024 hat die Kämmerei weitere 250.000 Euro eingestellt. Die Serveranlage im Rathaus verursacht Kosten von 106.000 Euro.

Investitionen unter 100.000 Euro werden für den Hochbehälter und die Quelle Münchhöf, die Aussegnungshalle mit Vorplatz in Honstetten, Streusalzsilos, Feuerwehranschaffungen und Planungen für den Kindergartenneubau veranschlagt. Zwischen 50.000 und 40.000 Euro sind für eine Pegelmessanlage, Lizenzen und das Dokumentenmanagement, die Sanierung der Krebsbachhalle, die Druckerhöhungsanlage Sonnenhalde, bei der 2024 aber 600.000 Euro folgen, einen Zaun bei der Wasserschutzzone, neue Grabarten in den Ortsteilen sowie die Teichkläranlage in Honstetten vorgesehen.

Die Auflistung dokumentiert, wie vielfältig der Investitionsbedarf in einer Gemeinde mit sechs Ortsteilen ist. Alois Fritschi fügte an: „Bei sechs Ortsteilen geht nicht alles.“ Manche Investition musste aufgrund der unsicheren Lage und allgemein gestiegener Kosten gestrichen oder zumindest verschoben werden. Wie viele andere Gemeinderäte dankte Ewald Halder, CDU, für die Erstellung des Haushaltsplans 2023: „Er ist auf Kante genäht, aber realistisch“, fasste er zusammen.

Förster stellt Zahlen zum Wald vor

Rainer Strähle stellte als Leiter des Eigeltinger Forsts den Forstwirtschaftsplan vor. Der Holzmarkt sei im Fluss. Man werde das Preishoch im Nadelstarkholzbereich so weit als möglich nutzen. 1500 bis 2000 Festmeter sollen in preisstabilen Sortimenten wie Buche eingeschlagen werden. Dazu kommen mindestens 5000 Festmeter im Schwachholzbereich.

Auch die Personalsituation wurde im Gemeinderat angesprochen. Seit ersten Januar gebe es einen neuen Mitarbeiter, hieß es. Allerdings sei die Personalfindung gegenwärtig sehr aufwendig und kompliziert. Bekanntermaßen gebe es kaum Fachkräfte. Da dies auf Kreisebene ein wichtiges Thema sei, könnte eventuell ein Azubi-Pool der Kreis-Gemeinden entstehen.