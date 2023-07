Im ländlichen Raum ist Verkehr und eine gute Anbindung wichtig. Dazu gehören der öffentliche Nahverkehr und die Straßen, in der digitalen Welt Mobilfunk und Breitband. Das kommunale Glasfasernetz ist in Eigeltingen nun bald flächendeckend in Betrieb, doch die Mobilfunkverbindung steht noch nach. Im Jahr 2021 gingen bei der Gemeinde Anträge für die Schaffung eines verbesserten Netzes ein. Doch bemängelten Bürger und Kommunalpolitiker die intransparenten Anträge. „Wir haben alle nur die Informationen, zu denen Telefónica gesetzlich verpflichtet ist“, merkte Bürgermeister Alois Fritschi damals an.

Ein neuer Mobilfunkmast im Bereich des Hochbehälters von Rorgenwies stieß sogar auf Ablehnung. Denn der gewählte Standort sei zwar mit Zuwegung und Anbindung an der Strom für den Betreiber günstig, doch läge er zu nah an der Wohnbebauung und sei zu sichtbar. Heudorfs Ortsvorsteher Harald Roth hob damals im Gemeinderat den exponierten Standort hervor: „Das habe ich so nirgends gesehen. Üblicherweise stehen solche Masten im Wald oder zumindest an der Waldrandgrenze.“ Ein Stahlgitterfunkmast mit über 40 Meter Höhe, der eine Stellfläche von 110,25 Quadratmetern benötigt, sei an der geplanten Stelle zu prägnant. Gemeinderat und Verwaltung beauftragten ein Unternehmen, welches den Standort für einen Funkmast unabhängig prüfte.

Nun konnte kürzlich im Gemeinderat bekannt gegeben werden, dass nach Messungen zur Netzabdeckung und Gesprächen mit allen Beteiligten der Standort an den Waldrand Richtung Heudorf und Guggenhausen rücke. Telefónica verhandle nun mit dem Forst Baden-Württemberg über einen Standort oberhalb des Rorgenwieser Friedhofs. Der bestehende Funkmast bei den Oberen Schweingruben sei bereits verbessert worden. Bürgermeister Alois Fritschi hofft nun, dass auch in Honstetten und Reute der Mobilfunkempfang verbessert wird beziehungsweise man dort überhaupt mit einem Mobiltelefon Empfang bekomme.