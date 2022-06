Eigeltingen vor 2 Stunden

Für 3000 Euro darf jeder mal Feuerwehrauto fahren: Eigeltingen verkauft altes Löschgruppenfahrzeug

Es ist eine kuriose Versteigerung, die bis 12. Juni in Eigeltingen läuft: Zum Verkauf steht es ein altes Feuerwehrfahrzeug. Warum die Wagen bei Privatleuten so beliebt sind und was man damit so anstellen kann.