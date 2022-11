von Susanne Schön

Laura Nissler, die neue Präsidentin der Blätzlezunft, hat in ihrer ersten Hauptversammlung gekonnt durch die Tagesordnung geführt. Sie, Schriftführerin Teresa Fuchs und Kassiererin Lisa Domogalla blickten auf ein Vereinsjahr unter Pandemie-Bedingungen zurück.

Ausblick auf Veranstaltungen

Die Narren trafen sich dennoch nicht nur virtuell, sondern konnten – wenn auch eingeschränkt – Dorffasnacht feiern. Die Versammlung stimmte zu, dass auch künftig wieder vieles im Freien stattfinden soll. Am Fasnachtsdonnerstag und -dienstag wird im Dorf gefeiert. Kommendes Jahr soll es nach sieben Jahren auch wieder einen Ordensabend geben.

Die Blätzlezunft nimmt zudem am Nachtumzug in Nenzingen und den Narrentagen in Thalheim sowie an Veranstaltungen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee teil. Das Weihnachtstheater wird dagegen leider noch einmal ausfallen.

Motto und neues Narrenrat-Häs

Bei der Abstimmung über das Fasnachtsmotto gewann „Hafenstadt Homberg – Wir stechen in See“. Anschließend stellte Lisa Domogalla das neue Häs des Narrenrats vor. Es besteht aus Socken, Hose, Hemd, Weste, Jacke und Hut und ist eher Schwarz gehalten, aber mit bunten Akzenten, die an das Blätzhäs der Zunft angelehnt sind.

Im Amt bestätigt wurden die Narrenräte Patrick Binz und Matthias Sättele. Auf Sabrina Tuchscherer folgt Philipp Rauch als Vizepräsident und Kaja Mazur folgt Nadine Halder als Narrenrat. Sabrina Frank startete ihre Anwartschaft und Lena Walde konnte als neue Hästrägerin willkommen geheißen werden.

Lob für Narren und Ehrenamtliche

Ortsvorsteher Sven Römer dankte für die Bereicherung des Dorflebens: „Als junges Team musstet ihr gleich das Dorffest organisieren – das habt ihr bravourös gemeistert.“ Lob gab es auch für Georg Dreher, der seit Jahren für die Zeltplane und das Zeltbuch verantwortlich ist, sowie für Harald Feucht und Mike Reichle, die bei Veranstaltungen für Licht und Ton sorgen.