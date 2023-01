Eigeltingen war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Schauplatz eines Polizeieinsatzes: Die Polizei konnte dort laut einer Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg die flüchtigen Täter nach einem Überfall auf einen Discounter in Pfullendorf innerhalb weniger Stunden festnehmen.

Die beiden maskierten Männer hätten am Dienstagabend kurz nach 21 Uhr zwei Angestellte mit einer Waffe bedroht. „Im weiteren Verlauf fesselten die beiden Tatverdächtigen die Mitarbeiterinnen und verletzten eine der Frauen am Kopf“, so die Mitteilung. Das Duo habe eine bislang noch unbekannte Summe Bargeld mitgenommen.

Ermittlungen wegen schwerem Raubes

Aufgrund eines Zeugenhinweises und intensiver Fahndungsmaßnahmen zahlreicher Polizeistreifen hätten die Ermittler die beiden 23 und 17 Jahre alten Männer auf ihrer Flucht schließlich in Eigeltingen vorläufig festnehmen können. Sie seien noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt worden. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen ermittelt unter anderem wegen schweren Raubes.

Die beiden Tatverdächtigen hätten sich während der Flucht teilweise ihrer Kleidung, ihrer Maskierung und der Waffe, die wie eine Schusswaffe ausgesehen haben soll, entledigt. Darüber hätten sie das Aufzeichnungsgerät der Videoüberwachung des Discounters gestohlen.

Die Kriminalbeamten bitten unter der Telefonnummer 07571/104-0 um Hinweise zum Verbleib des Videogeräts, der Masken und der Waffe.