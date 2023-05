Die Feuerwehrabteilungen aus Eigeltingen im Landkreis Konstanz und aus Emmingen-Liptingen aus dem Landkreis Tuttlingen übten gemeinsam an der Landkreisgrenze auf einem entlegenen Aussiedlerhof auf Eigeltinger Gebiet die Brandbekämpfung. Kreisbrandmeister Andreas Egger meinte dazu: „Normalerweise habe ich in Eigeltingen ein Heimspiel, doch hier war ich noch nie.“ Aber solch eine Übung erweiterte den Horizont und man gewinne wichtige Erkenntnisse.

Die Feuerwehren hatten viele Zuschauer auf dem Aussiedlerhof. Gut zu unterscheiden waren die Feuerwehren: die Feuerwehrangehörigen aus Emmingen-Liptingen trugen eine hellbraune Uniform und die Eigeltinger eine schwarze. Eine erste Herausforderung zeigte sich bei der Anfahrt der 15 Einsatzfahrzeuge – die enge und unübersichtliche Anfahrt mündet in einen engen Aufstellungsraum. Die Fahrzeugaufstellung lässt sich zwar planen, aber im Ernstfall weiß man nicht, wer zuerst ankommt. Bei der Übung war zuerst die Abteilung Honstetten vor Ort, es folgten die Fahrzeuge aus Emmingen-Liptingen. Je nach Tagesverfügbarkeit könnte es aber auch sein, dass die Abteilung Eigeltingen zuerst anrückt. Das erste Fahrzeug war fünf Minuten nach der Alarmierung vor Ort und das letzte eine Viertelstunde nach der Alarmierung. Auch das sähe anders aus, wenn die Feuerwehrangehörigen erst noch von zuhause oder dem Arbeitsplatz zu den Gerätehäusern kommen müssten.

Besonders bei dem Einsatz die Frage: Wie klappt es mit der Wasserversorgung? Zwar brachten die Feuerwehrfahrzeuge nicht nur die geballte Fachkraft vor Ort, sondern auch etliche tausend Liter Wasser. Doch wie lange hält es bei einem Vollbrand und wie schnell ist eine Wasserversorgung aufgebaut? Die Antwort lautete, es gibt vermutlich eine Versorgungslücke. Denn vor Ort befindet sich zwar ein Trinkwasserbrunnen, aber kein Hydrant. So müssen lange Wasserleitungen mittels Schläuchen gelegt werden und ein Pendelverkehr mit Tankfahrzeugen der Feuerwehren und der Landwirte eingerichtet werden, damit die Feuerwehrfahrzeuge aus dem Faltbehälter mit Wasser versorgt werden können. Dieser war nach 20 Minuten aufgebaut und die Wasserleitung nach 46 Minuten, wusste Eigeltingens Kommandant Ralf Martin.

Nicht geübt wurde die Rettung der Pferde. Wie sie sich im Ernstfall verhalten, lässt sich schwer sagen. Ob sie vom Feuer wegrennen oder den vermeintlich sicheren Stall nicht verlassen wollen, weiß man nicht. Zum Einsatz kamen die Feuerwehr-Sanitäter aus Eigeltingen. Sie versorgten die angenommenen vier Verletzten gekonnt. Das bestätigte Hausherr und Notarzt Jürgen Kaufmann. Er versicherte bei der Übungsbesprechung, dass er die Sanitätsgruppe der Feuerwehr gerne unterstützen werde. Zumal auch er landkreisübergreifend tätig sei. „Chapeau für die Schlagkraft der Feuerwehr Emmingen-Liptingen“, lobte Eigeltingens Bürgermeister Alois Fritschi bei der Übungsbesprechung. Besonders hat ihn gefreut, dass es so viele Kinder und Jugendliche unter den Zuschauern gab: „Da müssen wir uns um den Nachwuchs keine Sorgen machen. Feuerwehr fasziniert.“

Die Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr hängt von mehreren Faktoren ab: von der Feuerwehrtechnik und der fundierten Ausbildung der Feuerwehrangehörigen. Zudem gilt es, unterschiedlichste Einsatzszenarien zu kennen, damit man den Einsatz abarbeiten kann. Das bedeutet, die ehrenamtlichen Feuerwehrleute müssen sich stetig in ihrer Freizeit fortbilden und auch gemeinsam üben. „Zum Glück sind die Zeiten vorbei, wo man sagte: mein Feuer“, meinte Markus Neidhart, der Kommandant der Feuerwehr Emmingen-Liptingen. Er freut sich über gute Zusammenarbeit und „jeden Liter Wasser, der im Ernstfall hilft“. Es sei wichtig, sich kennenzulernen, daher findet er solch übergreifende Übungen ebenso wichtig wie die Kameradschaftspflege danach. Diese wurde auch als „Abrissparty“ tituliert, denn die Tudoburghalle, in der die Übungsbesprechung stattfand, soll bald abgerissen werden.