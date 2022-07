von Susanne Schön

Viele der gewohnten Abläufe waren für die Feuerwehrangehörigen in Honstetten in den vergangenen Jahren nicht möglich. Geprobt werden konnte teilweise gar nicht und später nur in kleinen Gruppen. Doch trotzdem gab es einige Einsätze. „Dabei habt ihr gezeigt, dass bei euch als Landwehr junge Ideen und das Wissen der Älteren zu schnellen und praktikablen Lösungen führt“, betonte Gesamtkommandant Ralf Martin bei der Hauptversammlung der Abteilungswehr. Dazu gehörte zum Beispiel die Rettung von Verletzen aus dem Gelände mittels Traktor und Frontlader.

Doch nicht nur die Lösungen für Einsätze sind neu: Trotz der schwierigen Umstände ist es der Abteilungswehr gelungen, sich mit der Aufnahme von fünf neuen Mitgliedern deutlich zu verjüngen.

Abteilungskommandant im Amt bestätigt

Und auch die Führung hat sich verjüngt. Abteilungskommandant Bernhard Bach wurde wiedergewählt, sein Stellvertreter ist nun Sebastian Fürst. Ab dem Jahr 2025, wenn die nächste Wahl stattfindet, könnte er die Wehr leiten. Schriftführerin bleibt Laura Hirt und Kassier Michael Schubert. Er bekommt mit Peter Dietrich Verstärkung. Beisitzer sind Bertram Gremminger und Andreas Müllerleile sowie neu Dirk Pfanner-Bach.

Junge Truppe soll sich am Kreisfeuerwehrtag beweisen

Trotz der Pandemie haben die Feuerwehrleute sich auch fortgebildet: Zwei von ihnen nahmen erfolgreich am Maschinistenlehrgang teil, einer am Gruppenführerlehrgang und vier dürfen nun Atemschutzgeräte tragen. In die Ausbildung steckten die ehrenamtlichen Retter zum Wohl der Allgemeinheit viel ihrer Freizeit.

Sebastian Fürst, Andreas Müllerleile, Dirk Pfanner-Bach, Bernhard Bach, Laura Hirt, Michael Schubert, Peter Dietrich und Bertram Gremminger sind schon seit 2020 kommissarisch im Feuerwehrausschuss Honstetten. Sie wurden nun in Präsenz in ihren Ämtern bestätigt. | Bild: Susanne Schön

Die Schlagkraft der jungen Truppe soll nun bewiesen werden: Es wurde angeregt, dass sie beim Kreisfeuerwehrtag an den Wettkämpfen teilnimmt und mit dem bronzenen Leistungsabzeichen ihr Können demonstriert.

Unimog bleibt der Feuerwehr erhalten

Auch der Feuerwehrausschuss traf sich zu einigen Sitzungen. Hauptaugenmerk lag dabei auf der Anschaffung der neuen Fahrzeuge für Reute und Honstetten. Diese war nicht einfach. Die Abteilung und Kommandant Ralf Martin kämpften darum, dass der Unimog erhalten bleibt. Denn er ist sehr wichtig für Einsätze im Gelände. Zuerst wurde dem zugestimmt als historisches Fahrzeug, für dessen Unterhalt die Abteilung Honstetten zuständig ist. Doch nun haben die Verantwortlichen die Bedeutung des Unimog erkannt und er wird offiziell für die Bekämpfung von Vegetationsbränden eingesetzt.