Alle Organisationen des Katastrophenschutzes können eine Helfer-vor-Ort-Gruppe einrichten und betreiben. Wie das genau aussieht, regelt die Verordnung des Innenministerium über die Mitwirkung von Helfer-vor-Ort-Systemen in Ergänzung zur Notfallrettung, auch Ersthelferverordnung genannt. Der Kommandant der Feuerwehr Eigeltingen, Ralf Martin, betonte, dass man die Kooperation mit dem DRK-Ortsverein gesucht habe, es jedoch keine Rückmeldungen gegeben habe. Dagegen habe sich in der Eigeltinger Feuerwehr bereits eine Gruppe von rund 20 Leuten gefunden, die sich vermehrt auf erste Hilfe konzentriere. Zu dieser Gruppe gehören fünf ausgebildete Sanitäter. „Die wollen etwas an die Gemeinde zurückgeben“, erklärte er und fügte an: „In Einsatzkleidung können wir keine Notfallversorgung machen.“ Er stellte aber auch klar: „Dass alle das Konzept toll finden reicht nicht aus. Wir brauchen hierfür auch finanzielle Unterstützung.“ Diese stellte Bürgermeister Alois Fritschi in Höhe von 11.000 Euro in Aussicht. Er freue sich, dass das Projekt zustande kommt und bemerkte stolz: „Wir sind schon mit unserer Jugendfeuerwehr ein Leuchtturm im Landkreis und nun haben wir mit den Helfern vor Ort eine weitere Leuchtturmfunktion.“ Es gab sogar Applaus für die ehrenamtlich Tätigen in der Sitzung.

Christian Sauter ist nicht nur für eine Firma im Medizinbedarf tätig, er war auch als Rettungssanitäter im Landkreis unterwegs. Er unterwies im Gemeindegebiet auch im Einsatz von Defibrillatoren. So schilderte er als Fachmann den besonderen Nutzen von Helfer-vor-Ort-Gruppen allgemein und speziell in Eigeltingen: Für die notfallmedizinische Lage in Eigeltingen seien die Rettungswachen in Stockach und Engen zuständig. Zu den Anfahrtszeiten von zwölf bis 21 Minuten käme aber noch die eingeschränkte Verfügbarkeit, so dass es zu deutlich längeren Anfahrtszeiten kommen könne. Die Helfer vor Ort könnten dagegen innerhalb von sieben Minuten beim Patienten sein. Das sei besonders bei Patienten mit Herzproblemen oder Schlaganfall wichtig.

„Die Helfer vor Ort überbrücken das therapiefreie Intervall bis zum Eintreffen der Rettungssanitäter und Notärzte. Sie sorgen für die Erstversorgung, können die Lage melden, gegebenenfalls Kräfte nachfordern und diese einweisen sowie den Rettungsdienst unterstützen“, zählte Christian Sauter auf. Dafür bräuchten sie medizinische Ausrüstung und würden speziell ausgebildet. Als Vorteile nannte er nicht nur die schnellere Versorgung, sondern auch die Werbung für die Gemeinde sowie für die Feuerwehr. „Als erste Feuerwehr im Landkreis wären wir Vorbild für andere.“

Auf Anfrage aus dem Gemeinderat schilderte er einen möglichen Ablauf. Wenn ein Notruf unter 112 auf der Leitstelle einginge, würde diese mit den anderen Einsatzkräften auch die Helfer vor Ort alarmieren. Diese hätten einen Notfallrucksack und könnten von Zuhause aus im Privatauto zum Einsatz fahren. Ein Dienstplan solle dafür sorgen, dass in jedem Ortsteil jemand erreichbar sei. „Garantieren können wir nicht, dass das immer klappt, doch andere Gruppen haben mit weniger Mitgliedern eine Abdeckung von 90 Prozent“, so Sauter. Die Eigeltinger seien eine sehr gut ausgebildete Gruppe und sehr motiviert, was man schon bei Feuerwehrübungen demonstriert hätte.