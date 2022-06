von Susanne Schön

Zwischen den Feuerwehren in Eigeltingen und Räber in Niedersachsen besteht eine langjährige Freundschaft. Diese wurde nun vier Tage lang in Eigeltingen gefeiert. Den Anfang nahm diese Verbindung im Jahr 1975. Damals hatten Kameraden ein Feuerwehrfahrzeug in Ulm abgeholt, wo sie Wehrleute aus Räber kennenlernten. Darunter waren auch Alfred Martin (Eigeltingen) und Alfred Meyer (Räber), die beim Treffen viele Geschichten erzählen konnten.

Das halbe Dorf war bei Feuerwehr-Freunden

1978 begann die offizielle Freundschaft mit vielen gegenseitigen Besuchen. „In diesem Jahr sind 25 Personen mit dem Zug angereist, in früheren Jahren waren es aber auch schon mal 72 Personen“, erklärt Regina Glatt, Sprecherin der Eigeltinger Wehr. Bei rund 200 Einwohnern war dann das halbe Dorf weg.

Räber ist 719 Kilometer von Eigeltingen entfernt, wie ein Schild am Rathaus ausweist.

Thomas Meyer ist Ortsbrandmeister in Räber, das entspricht in Niedersachsen dem Titel des Kommandanten. Er findet: „Gerade in dieser hektischen Zeit, in der sich vieles sehr schnell ändert, ist diese langjährige Freundschaft über diese Entfernung etwas Beständiges und Besonderes.“

Ein Feuerkorb? Gute Idee – fanden beide Wehren!

Dies spiegelte sich auch darin wider, dass beide Wehren sich unabgesprochen einen Feuerkorb schenken wollten. Das sei etwas Außergewöhnliches und mache diese besondere Freundschaft aus, befand Abteilungskommandant Markus Reichelt.

So schön kann es sein, wenn Besuch kommt. Die Feuerwehrangehörigen aus Räber kamen mit Familie nach Eigeltingen. Nicht nur in der Lochmühle wurde die besondere Freundschaft mit den Feuerwehrangehörigen aus Eigeltingen gefeiert. | Bild: Susanne Schön

Die Eigeltinger hatten ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Eine Schifffahrt auf dem Bodensee führte zur Busfahrt über die Reichenau. Diese begleitete der Pressesprecher der Feuerwehr Reichenau Thomas Baumgartner. Am Abend feierten dann alle gemeinsam in der Lochmühle.

Gerade bei den Jüngeren wurden neue Freundschaften geschlossen. Bei der Dorfrallye mit Spielen wie Teebeutelweitwurf, Stelzenlaufen auf Feuerwehrhelmen oder einem verrückten Labyrinth lernte man sich nochmal von einer neuen Seite kennen und die sieben Teams hatten viel zu lachen. Am Abend wurden bei einer Diaschau viele Erinnerungen wach.