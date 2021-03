von Susanne Schön

Verwaltung und Gemeinderat haben sich auf Wunsch von Feuerwehrkommandant Ralf Martin im Feuerwehrgerätehaus zur Gemeinderatssitzung getroffen.

Passend zum Sitzungsort standen der Sachstand bei der Feuerwehr sowie die Änderung der Feuerwehrsatzung auf der Tagesordnung. Um die Corona-Vorschriften einzuhalten, fand die Sitzung in der Fahrzeughalle statt.

Zur Satzungsänderung Damit Hauptversammlungen der Feuerwehr auch in digitaler Form abgehalten werden können, musste die Satzung angepasst werden. Sie wurde auch bezüglich der Ehrungen geändert. So ernennt nun der Feuerwehrausschuss Ehrenmitglieder und man kann auch als aktives Mitglied in der zweiten Reihe Ehrenkommandant werden. Bisher ging dies erst, wenn man keinen aktiven Dienst mehr leistete.

Abteilungskommandant Markus Reichelt erläuterte einige Punkte des Feuerwehrbedarfsplanes. So seien die Fahrzeuge für Honstetten und Reute bestellt, im April gebe es eine Aufbaubesprechung beim Lieferanten und im Sommer könnten die Fahrzeuge voraussichtlich in Betrieb genommen werden.

Fuhrpark mit Schwächen

Doch der Fuhrpark aller Abteilungen sei nicht optimal. Ersatzbeschaffungen wurden laut Reichelt verschoben, Reparaturen häufen sich. Besonders der Schlauchwagen zeige Schwächen, zumal er dem Katastrophenschutz und nicht der Feuerwehr gehöre.

Schon lange werde über einen zweiten Mannschaftstransportwagen gesprochen, der vor allem der Jugendfeuerwehr zugute kommen könnte. Bürgermeister Alois Fritschi überreichte einen Zuschuss, der mit dem Erlös des Jugendfeuerwehrzeltlagers eine Anschaffung wahrscheinlicher macht.

Die Fahrzeuge der Feuerwehr Eigeltingen stehen während der Gemeinderatssitzung außerhalb der Fahrzeughalle. Bei einigen steht die Ersatzbeschaffung kurz bevor, ansonsten weist der Fuhrpark jedoch teils große Mängel auf. | Bild: Susanne Schön

Vor drei Jahren wurde der Feuerwehrbedarfsplan erstellt. Seitdem wurde von der Kommune nicht viel umgesetzt. Das betrifft auch die Feuerwehrgerätehäuser, die alle nicht mehr den aktuellen Vorschriften entsprechen.

Sorge wegen kontaminierter Kleidung

So müssten die Abgase abgesaugt und eine funktionierende Schwarz-Weiß-Trennung eingeführt werden. Noch treffen in den Gerätehäusern und Fahrzeugen zu oft kontaminierte Einsatzkleidung und saubere Kleidung aufeinander. Das könnte bei den vielen Gefahrenstoffen, die im Einsatz freigesetzt werden, Feuerwehrkrebs und andere schwerwiegende Erkrankungen verursachen.

Ralf Martin hat die Arbeit der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen erläutert.

So hat es im vergangenen Jahr fünf Brände gegeben. Sechs Mal hieß das Einsatzwort „Bäume über der Fahrbahn“. Zu drei Personenrettungen sind vier Ölspuren sowie zwei Täuschungsalarme gekommen. Insgesamt waren die Feuerwehrangehörigen 950 Stunden im Einsatz. In diesem Jahr gab es bereits sechs Einsätze.

Keine hauptamtliche Stelle für die Feuerwehr

Martin betonte, dass all dies ehrenamtlich geleistet würde. Die Eigeltinger Feuerwehr habe weiter keine hauptamtliche Stelle. „Bei uns geht es nur, weil wir ein tolles Team sind und die Arbeit auf viele Schultern verteilen können“, sagte er.

So seien für den Gerätewart rund 280 Stunden, den Kommandanten 250 Stunden, die Abteilungskommandanten und die Feuerwehrangehörigen rund 100 Stunden zusätzlich angefallen.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Ausbildung der Feuerwehrangehörigen erschwert.

Bürgermeister und Gemeinderat bedankten sich für die engagierte, ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehrangehörigen. An den Abteilungen werde nicht gerüttelt, jedoch gebe es finanziell kaum Spielraum für Investitionen.

Markus Reichelt betonte, dass man Verständnis für die Lage der Gemeinde habe, sich aber schon jetzt ein großer Investitionsstau ergebe und die Feuerwehrangehörigen viele Kompromisse eingingen.