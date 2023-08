Für viele Kinder und Jugendliche ist das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager der Höhepunkt des Jahres, und auch wenn sie schon lange erwachsen sind, engagieren sich ehemalige Jugendfeuerwehrler dort noch gerne als Betreuer. „Die Ausrichtung des Zeltlagers ist für das Image der Gemeinde ein großer Pluspunkt, der weit über die Gemeindegrenzen geht“, betont Bürgermeister Alois Fritschi. Viele Freundschaften und sogar Ehen hätten dort ihren Anfang genommen. Doch in diesem Jahr musste das beliebte Zeltlager ausfallen. Es ließ sich keine Feuerwehrabteilung finden, die die Ausrichtung mit der Kreisjugendfeuerwehr zusammen ausrichten wollte. Keiner der Aufrufe in den vergangenen Monaten und Jahren wurde erhört.

Die Eigeltinger Jugendfeuerwehr hatte das Zeltlager in der Vergangenheit schon öfters ausgerichtet, ist auch schon eingesprungen, als sich kein Veranstalter finden ließ. „Doch irgendwann müssen auch mal andere ran“, erklärt Jugendwart Frank Gommeringer. Zumal auffällig sei, dass sehr oft Feuerwehren des Aachtals Ausrichter gewesen seien. Für die eigenen Jugendlichen ließen er und sein Betreuerteam es sich jedoch nicht nehmen, ein mehrtägiges Feuerwehrlager auszurichten. „Es war zwar nicht das Gleiche wie ein großes Zeltlager, da fehlten einfach Dinge wie das Lagerradio oder der Kontakt zu anderen Jugendfeuerwehren, doch wir müssen für unseren Nachwuchs etwas bieten“, zieht Jugendleiter Leon Bommer ein Resümee mit Blick auf die Konkurrenz der Vereine um die rare Freizeit der Jugendlichen.

„Wir haben uns aus mehreren Gründen für ein Lager im Homberger Dorfgemeinschaftshaus entschieden“, berichtet Frank Gommeringer. Zum einen entfalle dadurch der Zeltauf- und abbau, für den es Helfer brauche, und die Infrastruktur mit Küche und Toiletten sei vorhanden. Zum anderen bleibe die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr erhalten. Denn bei einem Lager im Eigeltinger Gerätehaus müssten die Fahrzeuge aus der Halle gefahren werden und der Zugang zu den Spinden sei erschwert. „Im Dorfgemeinschaftshaus haben wir schon ein Workshop-Wochenende gemacht, das hat super geklappt“, blickt Frank Gommeringer zurück. Zudem helfe die Homberger Vereinsgemeinschaft gerne mit, versichern der Homberger Abteilungskommandant, Frank Martin, und sein Stellvertreter Claus Muffler.

Die Kinder und Jugendlichen haben sich von Donnerstag bis Sonntag getroffen. Wenn man die Teilnehmer in der Vergangenheit fragte, was so toll am Zeltlager sei, hörte man oft – das Essen. Leckeres Essen gab es auch dieses Jahr, sogar die beliebten Spareribs und Spaghetti Bolognese. Abends saßen alle am Lagerfeuer, am Morgen wurden sie fröhlich geweckt. Da fragten dann schon mal Nachbarn nach, wer denn so früh und so laut „Guten Morgen Sonnenschein“ hören muss.

Die Dienste wurden aufgeteilt und es gab ein Dorfspiel mit Siegerehrung, sogar die Fahne der Eigeltinger Jugendfeuerwehr wurde gehisst und wieder eingeholt. Es gab auch Schlachten mit ökologischen Wasserbomben. Besonders war der Ausflug zum Ausbildungszentrum der Bundeswehrfeuerwehr in Stetten am kalten Markt, dort konnten die Jugendlichen sogar hautnah die Ausbildung beim Atemschutz miterleben. Ein Hauch Zeltlager wehte beim Unterabschnittstreffen der Jugendfeuerwehren in Wahlwies.

Die Jugendfeuerwehren im Landkreis sind mit dem Ausfall des Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers unterschiedlich umgegangen. Viele haben stattdessen einen Ausflug oder einen Berufsfeuerwehrtag organisiert. Besonders aufgestoßen hat Leon Bommer, dass die Feuerwehr Singen ein mehrtägiges Zeltlager für ihre Jugend ausrichtete: „Warum nicht für alle? Das waren doch schon 300 Jugendliche.“