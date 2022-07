Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, sei der 50 Jahre alte Mann von Homberg kommend mit dem Fahrzeug der Marke Piaggio auf der Straße unterwegs gewesen. Kurz hinter der Ortsausfahrt Homberg sei zeitgleich ein 44-Jähriger mit einem Kastenwagen von einem Feldweg nach links auf die Kreisstraße abgebogen. Dabei sei es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen.

Der 50-Jährige sei bei dem Unfall verletzt worden, ein Rettungswagen sei jedoch nicht nötig gewesen. Sowohl der Kastenwagen, als auch das Dreirad seien nicht mehr fahrbereit gewesen, um sie hätten sich Abschleppdienste gekümmert. Am Kastenwagen sei ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro entstanden, den Schaden am Dreirad schätzt die Polizei auf rund 2500 Euro.