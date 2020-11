Die junge Frau fuhr laut einer Mitteilung der Polizei von Wiechs in Richtung Eigeltingen und kam in einem Waldstück in einer Linkskurve mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte frontal gegen einen Baum. Die Beamten, die den Unfall aufnahmen, stellten bei der Fahrerin Anzeichen einer Drogenbeeinflussung fest, weshalb sie eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus veranlassten.

Das Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist, musste von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Sollte auch die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, wird die Autofahrerin wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinwirkung angezeigt, so die Polizei.