Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau von Tuttlingen in Richtung Stockach unterwegs, als sie gegen 17.30 Uhr vermutlich in einem Moment der Unachtsamkeit zu weit nach rechts und somit fast von der Straße abkam. Darüber erschrak sie so sehr, dass sie sofort eine Vollbremsung einleitete und dabei das Lenkrad verriss.

In der Folge sei die 18-Jährige endgültig von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Durch den Zusammenstoß wurde das Heck des Autos nach oben geschleudert und blieb auf einer Leitplanke stehen. Glücklicherweise wurde die junge Frau nur leicht verletzt. Nach einer Erstbehandlung an der Unfallstelle brachten Rettungskräfte die 18-Jährige in das Stockacher Krankenhaus. Das Auto, an dem ein Schaden von rund 2000 Euro entstand, wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert. Auch an den Leitplanken entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.