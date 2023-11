In diesem Jahr konnte der Landschaftserhaltungsverband Konstanz (LEVKN) sein zehnjähriges Bestehen feiern. Diese Veranstaltung und viele weitere sowie die Aktivitäten über das ganze Jahr wurden bei der Hauptversammlung in der Lochmühle vorgestellt. Philipp Gärtner (Vorsitz) und Thilo Herbster (Geschäftsführer) konnten rund 50 Teilnehmer begrüßen. „Es freut mich, dass sie die warme Ofenbank gegen unsere Versammlung eingetauscht haben. Und dass wir so viele aktive Mitglieder haben, freut mich umso mehr“, sagte Thilo Herbster.

Denn die Arbeit des LEV ist oftmals eine eher theoretische und verwaltungstechnische, bevor die Planungen dann umgesetzt werden können und es nach der Verwirklichung beispielsweise bei Führungen in die erhaltende Landschaft geht. „1.730.000 Euro wurden zum Großteil direkt in der Fläche umgesetzt“, berichtete Astrid Kohl. Der Großteil (über 900.000 Euro) ging in naturschutzfachliche und landwirtschaftliche Verträge (Landschaftspflegerichtlinie A, kurz LPR-A), beinahe 700.000 Euro gingen in Direktaufträge und Anträge (LPR-B). Auf Dienstleistungen und Biotopverbundplanungen (LPR-E) entfielen über 100.000 Euro. Die betreuten Flächen wurden um 50 Hektar auf 1.550 Hektar erweitert. Der Wirtschaftsplan 2023 wurde an die Gegebenheiten angepasst, denn die Personalkosten sind gestiegen und es musste ein weiterer EDV-Arbeitsplatz geschaffen werden. Das Minus kann über die Rücklagen aufgefangen werden. Im Wirtschaftsplan 2024 übersteigen die Einnahmen dann wieder die Ausgaben. Der LEVKN hat 66 Mitglieder darunter 25 Kommunen, 16 Landwirte, 21 Vereine und vier Privatpersonen. Neu dazugekommen ist Landwirt Florian Riegel und drei private Mitglieder.

Das Arbeitsprogramm für das nächste Jahr stellte Thilo Herbster vor. An erster Stelle steht die Betreuung des LPR-relevanten Naturschutzinventars im Landkreis. Gefolgt von Initiierung, Betreuung, Bearbeitung, Kontrolle sowie Vorbereitung der Abrechnung der Anträge, Aufträge, Verträge, Investitionsförderungen und Dienstleistungen. An dritter Stelle listete er detailliert die Umsetzung von zehn Management (MaP)-Maßnahmen auf. Zudem wirkt der LEVKN an der Weiterbildung der Natura-Beauftragten und Naturschutzwarte mit.

Einen großen Anteil der Arbeit des LEVKN wird auch im kommenden Jahr die Betreuung sowie Beratung der Landwirte, Kommunen, Privaten, und Verbände im Rahmen der Naturschutz- und Landschaftspflegethemen ausmachen. Dazu gehören auch Beratungen bezüglich Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen sowie bezüglich Biber-Themen. Wie die Initiierung und Umsetzung des funktionalen Biotopverbunds aussehen kann, erläuterte Sven Gebhardt unter anderem mit Kartenmaterial und Bilder von Veranstaltungen wie bei der Schwackenreuter Seenplatte und beim Treffen der Biotopverbundbotschafter, welches das Umweltministerium initiiert hatte. „Unsere Biotopverbundplanung ist die Blaupause für andere Landkreise“, fügte Sven Gebhardt erfreut an.

Hervorgehoben wurde von Thilo Herbster die Beratung und Mitarbeit bei der Biodiversitätsstrategie des Kreises. Ein Konzept hierzu ist auf der Homepage des Landratsamts einzusehen. Hier kommt die Europapolitik im Landkreis an. Ebenfalls von europaweiter Bedeutung wird die Beratung und Mitarbeit im Rahmen der Wiederherstellung und Sicherung der Fauna-Flora-Habitat-Mähwiesen sein. FFH-Mähwiesen zeichnen sich durch eine hohe Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten aus. Baden-Württemberg habe in Deutschland und vermutlich sogar EU-weit die bedeutendste Zahl artenreicher Mähwiesen. „Hier ist richtig Druck im Kessel“, fügte Gärtner an, denn es drohten Strafzahlungen an die EU in Millionenhöhe pro Tag.