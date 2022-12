von Susanne Schön

Freude bei den Organisatoren des Heudorfer Christkindlemarkts: Das Interesse an der Veranstaltung ist bei Besuchern und Helfern groß gewesen. Der Vorsitzende des ausrichtenden Fördervereins Dorfgemeinschaft, Sabastian Anlauf, hatte zu Beginn der Vorbereitungen noch Bedenken: Wie wird es nach drei Jahren Corona-Zwangspause sein? Finden sich genug Helfer? Haben die Besucher noch Interesse?

Viel Besuch und gute Stimmung bei Gästen und Helfern: Der Heudorfer Christkindlemarkt feiert nach der Corona-Zwangspause eine Neuauflage. Bild: Susanne Schön | Bild: Susanne Schön

Er freute sich, dass all seine Fragen positiv beantwortet wurden. Die Heudorfer, die den Christkindlemarkt ins Leben gerufen hatten, um den Bau und Unterhalt der Hochbuchhalle zu sichern, signalisierten bereits vor der Pause, dass sie kürzer treten wollen. Doch da sich auch viele neue Helfer bei Sebastian Anlauf meldeten, war der Übergang sanft. „Ganze Familien sind den ganzen Tag unterwegs und sorgen beispielsweise für Nachschub an gespülten Tassen oder übernehmen eine Schicht an den Ständen.“

Die Besucher genossen nicht nur das Angebot an den Ständen. Sebastian Anlauf wusste: „Normalerweise kommen die ersten Besucher, um sich einen Adventskranz oder ein Gesteck auszusuchen. Dann werden es weniger Besucher, bevor es dann wieder mehr werden. Doch dieses Jahr riss der Besucherstrom nicht ab.“

Beste Stimmung herrscht beim bei den helfenden Heudorfern ebenso wie bei vielen Besuchern. Alle haben Lust auf gemeinsame Stunden bei vorweihnachtlicher Stimmung. | Bild: Susanne Schön

Veronika Wetter und Laura Hirt schminkten den ganzen Tag Kinder im Kindergarten. „Wir hatten nur eine Verschnaufpause, wenn im Pfarrhaus die Märchenstunde war“, verriet Veronika Wetter. Nicht nur unter den Helfern habe gute Stimmung geherrscht, sondern auch bei den Besuchern, so der Eindruck von Sebastian Anlauf.

Er hofft nicht nur, dass beim Abbauen wieder viele helfende Hände dabei sind, sondern dass auch im kommenden Jahr wieder alle zum Wohl der Dorfgemeinschaft anpacken. Denn der Christkindlemarkt wird ehrenamtlich organisiert, die Waren werden von den Heudorfern selbst hergestellt. Der Erlös kommt der Dorfgemeinschaft zu Gute. Vieles wurde mit Hilfe der Erlöse schon gebaut und finanziell unterstützt. Die Projekte gehen den Heudorfern nicht aus.

Gerne verweilen die Besucher auf dem 25. Christkindlemarkt, auch wenn mit fortschreitender Zeit die Auswahl an den Ständen nicht mehr so groß war und das Rahmenprogramm langsam endete.

Doch trägt der Christkindlemarkt auch selbst zur guten Dorfgemeinschaft bei. Hier hält man zusammen und pflegt gute Nachbarschaft, was es auch Zugezogenen leichter macht, Anschluss zu finden.