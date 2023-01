von Susanne Schön und Ramona Löffler

Tritt Alois Fritschi nochmal an oder nicht? Will er Rathaus-Chef bleiben? Eigeltingen hat dieses Jahr Bürgermeisterwahl voraussichtlich im Oktober oder November Bürgermeisterwahl.

Ja, er will: Alois Fritschi kündigte am Montagabend im Gemeinderat an, dass er bei der Wahl antreten wird. Dass er etwas zur anstehenden Wahl sagt, wurde bereits erwartet und war auf der Tagesordnung als persönliche Erklärung des Bürgermeisters angekündigt.

Fritschi ist bereits seit dem Jahr 2008 Bürgermeister der drittgrößten Gemeinde in der Verwaltungsgemeinschaft Stockach. Im Dezember endet seine zweite Amtszeit.

Die Wahl in Eigeltingen ist eine von vier, die in diesem Jahr in der Verwaltungsgemeinschaft Stockach stattfinden. Hier finden Sie alle Infos, die bereits zu den Wahlen in Bodman-Ludwigshafen, Stockach, Eigeltingen und Hohenfels bekannt sind.

Mehr zu Fritschis Erklärung im Rat und den Reaktionen im Gremium folgt im Lauf des Dienstags.