Die Jugend ist die Zukunft. Das zeigte sich jüngst deutlich bei der Jahresübung der Eigeltinger Feuerwehr. „Diese wunderbare Übung hättet ihr als Lehrfilm filmen lassen sollen. Es war alles lehrbuchmäßig“, lobte der Kommandant der Eigeltinger Feuerwehr, Ralf Martin, bei der Übungsbesprechung die jungen Einsatzkräfte. Er habe schon Übungen von Erwachsenen gesehen, die nicht so gut abgelaufen seien. „Ihr habt die Schläuche bergauf perfekt ausgerollt. Das gelingt manchen Erwachsenen nicht einmal auf ebenem Untergrund“, fügte er an.

Auch Kreisjugendwart Andres Zeller verfolgte die Übung aufmerksam. Er sagte, dass nur vier bis fünf Jugendfeuerwehren im Landkreis eine solch große Übung mit der Feuerwehrtechnik der Einsatzabteilung und einem realen Einsatz-Szenenario durchführen würden. Auch wusste er, dass die Jugendfeuerwehr Eigeltingen bereits vom Fernsehteam von Logo, einer Nachrichtensendung des ZDF für Kinder, gefilmt wurde. Da lag der Schwerpunkt auf Mädchen in der Feuerwehr. Zudem hatte er eine positive Nachricht, die freudig aufgenommen wurde: „Das Zeltlager ist für die nächsten drei Jahre gesichert. Nächstes Jahr geht es nach Engen, das Jahr darauf nach Bodman-Ludwigshafen und dann nach Bohlingen.“

Dass die Angehörigen der Jugendfeuerwehr eine solche Übung so routiniert abhalten können, liegt an ihrer sehr guten Ausbildung. Die Jugendlichen aus allen Ortsteilen treffen sich nicht nur wöchentlich im Eigeltinger Feuerwehrgerätehaus, sie nehmen auch an Wettkämpfen des Kreises teil. So ließ es sich Jugendwart Frank Gommeringer nicht nehmen, Jugendliche für die Jugendflammen eins und zwei auszuzeichnen und ihnen für das Erreichen der Leistungsspange zu gratulieren.

Die Jugendfeuerwehr hat in Eigeltingen einen hohen Stellenwert. In der Vergangenheit gab es sogar eine Warteliste für Neuaufnahmen. Aktuell sind rund 30 Jugendliche aktiv, da während der Corona-Zeit kaum neue dazu kamen und viele Jugendliche in die Einsatzabteilungen übergetreten sind.