Eigeltingen vor 2 Stunden

Einbrecher schlagen Fenster ein und nehmen Wertsachen mit

Unbekannte Täter sind laut einer Mitteilung der Polizei am Dienstag im Zeitraum zwischen 13.15 Uhr und 19 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße „Am Bollenberg“ in Eigeltingen eingebrochen.