Die Weihnachtsgeschichte zählt wohl zu den bekanntesten Erzählungen überhaupt. Bis heute gehört zur weihnachtlichen Grundausstattung der meisten Haushalte die Krippendarstellung mit Maria, Josef und dem Jesuskind. Neben ihnen, ganz unscheinbar und doch nicht wegzudenken: Ochs und Esel, in deren Stall die Familie Zuflucht gefunden hat. Doch wie würde eine solche Krippenszene heutzutage wohl aussehen?

Der neue Stall muss noch fertig werden

Wohl nicht ganz so ruhig, wie man es von den gängigen Darstellungen kennt. Auf dem Hof Steinegg in Eigeltingen-Heudorf geht es jedenfalls auch am Tag vor Weihnachten noch sehr geschäftig zu.

„Dieses Jahr ist Weihnachten besonders stressig, weil wir gerade noch mit der Fertigstellung unseres neuen Stalls für die Schafe beschäftigt sind“, erzählt Sabrina Riegel, während hinter ihr laut schnatternd Gänse über den Hof laufen.

Der neue, 700 Quadratmeter große Stall wird gerade noch fertiggestellt. | Bild: Dominique Hahn

Eigentlich seien die Tiere auf dem Biohof das ganze Jahr über im Freien. Die insgesamt über 170 Schafe verschiedener Rassen werden etwa zur extensiven Landschaftspflege eingesetzt. Das heißt, sie halten beispielsweise das Gras unter Freiflächen-Solaranlagen kurz.

Die Tiere kommen zu Weihnachten in den Stall

„Wenn es das Wetter zulässt, sind die Tiere normalerweise bis ungefähr eine Woche vor Weihnachten im Freien, dann kommen sie in den Stall“, erzählt Riegel. Doch der muss dieses Jahr erst mal fertig werden, denn die Herde ist kontinuierlich gewachsen und mittlerweile zu groß für die alte Unterkunft. Sobald die Schafe im neu erbauten Stall sind, müssen dann Klauen geschnitten und die Winterschur vorgenommen werden.

„Das hat sich dieses Jahr durch die Verzögerung beim Stall auch ein bisschen nach hinten geschoben“, berichtet Florian Riedel. Es gibt also dieses Jahr für Familie Riedel viel zu tun zwischen den Jahren.

Landwirtschaft als Leidenschaft

Normalerweise kann aber auch Familie Riegel zu Weihnachten ein bisschen kürzer treten. „Im Stall sind die Tiere leicht zu versorgen“, berichtet Sabrina Riegel. Das Wichtigste sei, dass genügend Heu und Wasser da sei, dann seien die Tiere zufrieden.

Schafe im Anmarsch. | Bild: Dominique Hahn

Es reiche dann in der Regel, morgens und abends nach dem Rechten zu sehen und „vom Haus aus ist man auch immer schnell bei ihnen, wenn sie im Stall sind“. Das sei in dieser Zeit auch wichtig, denn auch bei den Schafen steht nun die Zeit der Niederkunft an. Allerdings nicht zu Weihnachten, sondern erst ab Dreikönig. „Dann haben wir in der Regel jeden Tag zwischen drei und zehn Geburten“, erzählt Florian Riegel.

In die Landwirtschaft ist er nicht hineingewachsen, wie viele andere Landwirte. Für Florian Riegel war es eher ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Hauptberuflich arbeitet er nämlich noch Teilzeit in der elterlichen Weinhandlung.

Zwei Hasen legten den Grundstein

Die Landwirtschaft nehme dann den größten Teil der Freizeit in Anspruch. „Aber mein Mann kann nicht ohne Tiere“, lacht Sabrina Riegel. Angefangen habe alles mit zwei Hasen zum siebten Geburtstag.

Es folgten Enten, Gänse und Ziegen und als Florian Riegel gerade 18 geworden war, staunten die Eltern nicht schlecht, als sie aus dem Urlaub nach Hause kamen und einen Stall mit drei Ziegen vorfanden, berichtet Florian Riegel.

Florian Riegel mit Kuh Hanni. | Bild: Dominique Hahn

Vor etwas mehr als drei Jahren zog er dann gemeinsam mit seiner Frau und den drei Kindern auf den Hof Steinegg, um im Nebenerwerb Biolandwirtschaft zu betreiben. Weiteres Wachstum ist geplant, denn im Frühjahr sollen 225 Hühner in den neuen, mobilen Hühnerstall einziehen.

Der Hof Steinegg Unweit von Heudorf bei Eigeltingen liegt der Hof Steinegg, der seit gut drei Jahren von Familie Riegel bewirtschaftet wird. Florian und Sabrina Riegel wollen ein Gegengewicht schaffen zu den „Auswüchsen moderner Landwirtschaft“ und zum Verlust von gewachsenen Kulturlandschaften und Artenvielfalt, betonen sie. Deshalb arbeiten sie mit vom Aussterben bedrohten Haustierrassen. Und so leben auf dem Hof etwa Coburger Fuchsschafe, Moorschnucken, Hinterwälder Rinder und Tiroler Grauvieh. Verkauft werden Fleisch und Wurstspezialitäten nach Bioland-Vorgaben, unter anderem in einem Verkaufsautomaten in Espasingen.

Nun wird aber auch auf Hof Steinegg Weihnachten gefeiert. Zusammen mit den Großeltern, erzählen Florian und Sabrina Riegel. „Das ist jedes Jahr wieder etwas Besonderes. Gerade für die Kinder, die schon wieder voller Vorfreude auf das Weihnachtszimmer bei Oma und Opa sind“, sagt Sabrina Riegel.

Eine Extraportion Gerstenschrot

Aber merken auch die anderen Hofbewohner, dass Weihnachten ist? „Früher gab es für die Tiere immer Karotten zu Weihnachten“, sagt Florian Riegel mit einem Lächeln, „inzwischen sind es dafür einfach zu viele geworden. Aber ich denke, wir werden ihnen eine Extraportion Gerstenschrot zugestehen“. Das gebe es normalerweise unter dem Jahr nur als Leckerli.

Dieses Jahr sind die Schafe länger als geplant auf der Weide, weil erst noch der Stall fertig werden muss. Als Entschädigung gibt es Leckerlis von Sabrina und Florian Riegel. | Bild: Dominique Hahn

Ab und zu landet allerdings auch eines der eigenen Tiere als Festessen auf dem Teller. „Wir essen längst nicht jeden Tag Fleisch, aber wenn, dann nur von den eigenen Tieren“, sagt Riegel. Bis es dazu kommt, sollen es die Tiere aber schön haben auf dem Hof.

Bewusst habe Familie Riegel auf den Anbau nach Bioland-Vorgaben gesetzt. „Auch wenn damit viel Bürokratie verbunden ist“, sagt Florian Riegel. Doch zumindest diese dürfte wohl bis nach den Feiertagen Pause haben, sodass die Weihnachtstage doch noch ein bisschen Ruhe in den geschäftigen Bauernhofalltag bringen.