von Susanne Schön

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Eigeltingen freuen sich, dass sie wieder mehr üben können, und dass nach langer Pause nun sowohl Schulungen als auch gesellige Anlässe möglich sind.

Einer davon war der Gemeindefeuerwehrtag am 31. Oktober. Wichtiger Bestandteil dieser Veranstaltung sind die Ehrungen. Außerdem blickte Schriftführerin Regina Glatt in ihrem Bericht auf die Ereignisse der vergangenen zwei Jahre in allen sechs Abteilungen zurück.

Zu wenig Ausbildung auf Führungsebene

Während in anderen Abteilungen noch Hauptversammlungen in Präsenz stattfanden, gab es in Eigeltingen die erste Online-Versammlung mit Briefwahl. Die Jahresübungen fielen ebenso wie die wöchentlichen Übungen aus. Langsam kehre hier wieder Normalität ein, freute sich die Schriftführerin. Die vielfältigen Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr zeigten, wie wichtig es sei, in Übung zu bleiben.

Beim Gemeindefeuerwehrtag in der Krebsbachhalle in Eigeltingen. | Bild: Susanne Schön

Trotz Einschränkungen fanden Grundausbildungen statt, und auch die Jugendfeuerwehr konnte einige Leistungsabzeichen ablegen. Kommandant Ralf Martin kritisierte, dass es zu wenig Ausbildungen auf Führungsebene gab, und Kreisbrandmeister Andreas Egger bedauerte das geringe Kontingent der Landesfeuerwehrschule für den Landkreis.

Zahl der Einsätze steigt von 2019 bis 2021

Im Jahr 2019/20 rückte die Feuerwehr Eigeltingen zu 24 Einsätzen aus – darunter acht Unwettereinsätze, neun Brände, eine Türöffnung sowie sechs Mal technische Hilfeleistung, auch bei Verkehrsunfällen. Im Jahr 2020/21 stieg die Zahl der Einsätze auf 38, darunter 13 Unwettereinsätze, sieben Brände, sechs Türöffnungen und zwölf Einsätze im Bereich technische Hilfe und Verkehrsunfälle.

In besonderer Erinnerung wird der Flächenbrand im Stockacher Hölzle am 27. Juli 2020 bleiben sowie diverse spektakuläre Verkehrsunfälle. Ralf Martin dankte allen Feuerwehrangehörigen und auch Landwirten für ihre schnelle und manchmal auch kreative Hilfeleistung. Andreas Egger erzählte, er habe darüber gestaunt, wie schnell und unbürokratisch mit ein verletzter Wintersportler mithilfe zweier Traktoren aus unwegsamem Gelände gerettet werden konnte.

Im Bericht von Regina Glatt ging es auch um die zwei neu angeschafften Einsatzfeuerzeuge der Wehr. Sie rechnete pfiffig aus, dass diese die Gemeinde bei einer 30-jährigen Nutzungsdauer pro Jahr und Einwohner nur 1,50 Euro kosten würden.

Ehrungen für 545 Jahre Dienst

Die Schmunzler auf seiner Seite hatte Kommandant Ralf Martin, als er Andreas Egger als „richtigen Kreisbrandmeister“ begrüßte, er sei zwar zuvor schon in Eigeltingen gewesen, aber dann als stellvertretender Kreisbrandmeister. In dieser Funktion errechnete er, habe er an diesem Abend „545 Jahre aktiven Feuerwehrdienst“ ehren können. Besonders freute ihn die Ehrung von Robert Gommeringer für 50 aktive Jahre.

Kreisbrandmeister Andreas Egger lobt die Arbeit der Feuerwehr Eigeltingen und informiert über den Stand des Feuerwehrwesens im Landkreis Konstanz. | Bild: Susanne Schön

Zu den Ehrungen kamen noch weitere, teilweise für die Geehrten überraschende. So wurde Heudorfs Abteilungskommandant Richard Auer vom Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands Stefan Kienzler mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz ausgezeichnet.

Richard Auer ist fast 40 Jahre Angehöriger der Feuerwehr Eigeltingen, seit 20 Jahren Heudorfs Abteilungskommandant und verstärkt seit über 20 Jahren die Tagesverfügbarkeit in Stockach. Zudem ist er Ausbilder und im Verwaltungsstab des Landkreises im Katastrophenschutz tätig. Er hat auch einen Verbesserungsvorschlag für eine Drehleiter gemacht, auf die kein Ingenieur gekommen ist. „Dein Fachwissen ist bewundernswert“, lobte Ralf Martin.

Ehrungen für langjährige Aktive Wichtiger Bestandteil des Gemeindefeuerwehrtags in Eigeltingen sind auch Auszeichnungen für verdiente Feuerwehr-Angehörige:



Ehrenzeichen in Bronze für mindestens 15 Jahre Einsatzdienst: Fabian Rauch (Homberg-Münchhöf), Markus Frank (Heudorf, fehlte) sowie Peter Dietrich, Sebastian Fürst und Sonja Geigges (war 2019 nicht anwesend)



Ehrenzeichen in Silber für mindestens 25 Jahre Einsatzdienst: Markus Reichelt (Eigeltingen), Dieter Lehmann (Homberg-Münchhöf), Jürgen Honold sowie Andreas und Stefan Müllerleile (Honstetten)



Ehrenzeichen in Gold für mindestens 40 Jahre Einsatzdienst: Günther Hirt und Thomas Thum (Honstetten), Heinz Stengelin (Heudorf), Günther Zumkeller (Homberg-Münchhöf) sowie Bernd Kamenzin und Markus Schwanz (beide Reute, letzterer war 2019 nicht anwesend)



Ehrenzeichen in Gold in besonderer Ausführung für mindestens 50 Jahre Einsatzdienst: Robert Gommeringer (Eigeltingen)



Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze vom Deutschen Feuerwehrverband: Richard Auer (Heudorf)



Ernennung zum Ehrenabteilungskommandant: Reinhard Schwanz (Reute)

Kommandant Ralf Martin (l.) begrüßt Reinhard Schwanz und ernennt ihn zum Ehrenabteilungskommandanten. | Bild: Susanne Schön

Zudem wurde Reinhard Schwanz zum Ehren-Abteilungskommandant ernannt. „Er war sich nicht zu schade, auch dem Bürgermeister die feuerwehrtechnischen Leviten zu lesen“, betonte Bürgermeister Alois Fritschi.

Beförderungen und Lob

Es folgten Beförderungen: Ralf Martin wurde wegen seines vielfältigen Engagements zum Hauptbrandmeister befördert, und Frank Martin (Abteilungskommandant Homberg-Münchhöf) nach zehn Jahren zum Oberbrandmeister. Regina Glatt ist nun Pressesprecherin der Feuerwehr Eigeltingen.

Kommandant Ralf Martin freut sich gemeinsam mit Regina Glatt über deren Beförderung zur Pressesprecherin der Wehr. | Bild: Susanne Schön

Bürgermeister Fritschi lobte die Wehr und dankte den Angehörigen für ihren ehrenamtlichen Einsatz: „Ihr sein nicht irgendein Verein, ihr seid Teil der Gemeinde.“ Zudem stellte er in Aussicht, dass überall neue Sirenen angeschafft werden sollen, um die Bürger im Ernstfall warnen zu können.