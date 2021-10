von Susanne Schön

Mit der Aufnahme des Trainingsbetriebs kommt langsam auch für die Eigeltinger Handballerinnen so etwas wie Normalität zurück. Bei der Hauptversammlung wurde allen Anwesenden noch einmal klar, was die Pandemie für den Sportverein bedeutet hatte.

Schriftführerin Lisa Bühler, Kassiererin Ann-Kathrin Fuchs und Jugendleiterin Theresa Fuchs blickten auf eine Saison zurück, die bereits nach wenigen Spielen komplett abgebrochen werden musste. Die Jugendleiterin dankte den Trainern für ihre Kreativität, denn mit verschiedenen Challenges und Online-Trainings habe man die schwere Zeit gut überwunden.

Vorstand im Amt bestätigt

In die neue Saison startet der Verein nun mit dem bewährten Vorstands-Team: die Vorsitzende Dagmar Burgbacher-Schöttke, der zweite Vorsitzende Matthias Pohlers, Schriftführerin Lisa Bühler, Jugendleiterin Theresa Fuchs sowie die Beisitzerinnen Jana Schöttke, Jennifer Fuchs und Hubert Hirt wurden wiedergewählt.

„Die Spielpläne für die kommende Saison 2021/22 sind bereits erstellt, und es kommt die Vorfreude und Hoffnung auf, dass die kommende Saison unter einem besseren Stern steht“, erklärte Dagmar Burgbacher-Schöttke. Auch dank des Hygienekonzepts für die Krebsbachhalle, welches Theresa Fuchs zusammen mit der Gemeinde erarbeitet hat, seien für die kommende Saison neben den Rundenspielen wieder einige Aktionstage geplant, zum Beispiel der Handball-Kindergarten, der Grundschulaktionstag und etliche Trainingswochenenden.

Blick in die Zukunft

Auch Matthias Pohlers blickte in seinem Bericht, der verlesen wurde, in die Zukunft. Die Jugendspielgemeinschaft mit dem TSV Bodman werde weitergeführt. Es könnten bis auf die B-Jugend alle Mannschaften gemeldet werden. Er bedauerte, dass einige Spielerinnen und Leistungsträgerinnen der letztjährigen B-Jugend, die in der Südbadenliga gespielt hätten, von anderen Vereinen abgeworben wurden. Im vergangenen Jahr habe Nihan Satici die trainings- und spielfreie Zeit genutzt und über einen Online-Lehrgang die Schiedsrichterprüfung abgelegt.