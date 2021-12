von Susanne Schön

Schon in der Bürgerfragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung waren Baugesuche ein Thema. Markus Thum fragte nach, wie es sein könne, dass seit Jahrzehnten bestehende Gebäude plötzlich nachträglich genehmigt werden müssen, und was einen Holzstapel zu einem Gebäude mache.

Bei den angesprochenen Gebäuden ging es um landwirtschaftlich genutzte, wie einen Bienenstock, der seit 70 Jahren im Ort steht. Der Hintergrund ist, dass durch das geänderte Baurecht nun Gebäude teilweise neue Genehmigungen brauchen. Dazu zählen auch Holzstapel und Bienenstöcke im Außenbereich.

Regelungen sind noch nicht ganz klar

Die Frage, wo landwirtschaftliche Privilegierung beginnt und wo sie endet, stellt sich auch Ortsvorsteher Harald Roth. Denn in der Sitzung ging es auch um die Bewilligung eines mobilen Hühnerstalls bei der Krätemühle. Ortschafts- und Gemeinderat stimmten hier vorbehaltlich der Privilegierung zu.

Doch bat Roth die Verwaltung, die Richtlinien für Privilegierung herauszusuchen und diese an die Räte weiterzugeben. Auch was mobil bedeute, war in der Sitzung Thema. Denn der Hühnerstall hat zwar Räder und kann auch verschoben werden. Dies jedoch auf einem begrenzten Areal, was eine Baugenehmigung laut dem scheidenden Hauptamtsleiter Thomas Kech nötig mache.

Auch Holzstapel werden angemahnt

„Die aktuell immer wieder angemahnten Holzstapel wären ja eigentlich auch eher mobil als immobiles Gebäude“, fügte Roth an. Denn sie wechselten ihren Standort innerhalb von zwei Jahren.

Bürgermeister Alois Fritschi hatte Verständnis für die Bürger, die sich durch die Forderung von nachträglichen Genehmigungen gegängelt fühlen. Doch diese ginge nicht vom Baurechtsamt aus, sondern habe den Grund im veränderten Baurecht. Darin werde der Naturschutz stärker beachtet.

Unverständnis über geänderte Regelung

Doch viele Eigeltinger Bürger verstehen nicht, wie hier seit Jahrhunderten gelebte Kultur nicht mehr unter Bestandsschutz stehe. Zumal jeder nachträgliche Bauantrag auch Zeit und Geld koste. „Tun sie was“, forderte daher Markus Thum die Verwaltung auf.