von Susanne Schön

Ein Bürger fragte in der Bürgerfragestunde humorvoll nach, ob das zuwachsende Haupttor des Friedhofs als Verkehrsberuhigung dienen solle oder als Unterstand für Friedhofsbesucher bei Regen. Der Bürgermeister versprach Abhilfe zu schaffen.

Außerdem kommen in Rorgenwies neue Aufgaben auf den Bauhof zu. Der Gemeinderat stimmte dem Einbau einer Pelletheizung im Dorfgemeinschaftshaus zu. Die genauen Kosten lagen den Gemeinderäten vor, wurden aber in öffentlicher Sitzung nicht genannt. Die Pelletheizung sei in Zeiten steigender CO²-Steuern die bessere Lösung als Flüssiggas oder Öl sei. Den erhöhten Wartungsaufwand könne der Bauhof leisten, zumal es durch die bereits vorhandenen kommunalen Pelletheizungen zu Synergieeffekten käme, hieß es in der Sitzung.