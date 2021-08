von Susanne Schön

Kurz erschallte das Martinshorn und Blaulicht blitzte. Doch der Anlass war ein sehr erfreulicher und keine Einsatzfahrt: Die neuen Feuerwehrfahrzeuge für die Abteilungen Honstetten und Reute befuhren erstmals die Straßen Honstettens.

Feuerwehrleute aus beiden Abteilungen waren zuvor gemeinsam zum Feuerwehrausrüster Ziegler in Mühlau bei Chemnitz gefahren, um dort zwei neue Einsatzfahrzeuge abzuholen, sogenannte Tragkraftspritzenfahrzeuge Wasser. Dort bekamen sie eine Einweisung in die Fahrzeuge. Und dann fuhren sie wieder in die Heimat.

Diese beiden neuen Fahrzeuge verstärken in den Abteilungen Reute und Honstetten die Feuerwehr Eigeltingen. | Bild: Susanne Schön

Sie parkten die Fahrzeuge auf dem Dorfplatz in Honstetten. Daneben standen auch deren über 40 Jahre alten Vorgänger. Auf die Heimkehrer aus Chemnitz warteten andere Feuerwehrangehörige aus allen Abteilungen, ihre Familien und Freunde sowie der Bürgermeister und der Kreisbrandmeister.

Neben den zwei neuen Fahrzeugen stehen rechts noch die beiden alten Fahrzeuge der Abteilungen Reute und Honstetten. | Bild: Susanne Schön

Wegen Corona gab es keine große Feier, doch eine kleine ließen sich die Feuerwehrangehörigen nicht nehmen. Die offizielle Indienststellung der neuen Einsatzwagen soll noch folgen. Einen Termin gibt es aber noch nicht.

Der Abteilungskommandant von Honstetten, Bernhard Bach, dankte allen für den herzlichen Empfang. Ebenso dankte er allen, die es ermöglicht haben, dass die zwei neuen Fahrzeuge in Dienst gestellt werden können. „Wir werden die Feuerwehr Eigeltingen etwas schlagkräftiger machen. Denn die Fahrzeuge sind nicht nur für unsere Abteilungen, sondern die ganze Feuerwehr.“

Interessierte Bürger schauen sich die neuen Einsatzwagen an. | Bild: Susanne Schön

Ralf Martin, Kommandant der Feuerwehr Eigeltingen, schloss sich dem an: „Die Anforderungen an die Feuerwehr sind gestiegen“, sagte er. Einsätze reichten von der Brandbekämpfung bis zum Wasserschaden, von eingeschlossenen Personen in Not bis hin zu technischer Hilfeleistung. Auch Tierrettungen wie etwa die Katze auf dem Baum gehörten dazu.

Kreisbrandmeister Andreas Egger sagte: „Wir müssen sehen, dass wir unsere Abteilungen stärken, die sind Gold wert.“ Die neuen Fahrzeuge bezeichnete er als exorbitante Stärkung für den oberen Hegau.

Die Fahrzeuge trafen nicht nur bei den Feuerwehrangehörigen auf großes Interesse. | Bild: Susanne Schön

Bürgermeister Alois Fritschi schloss sich dem an. Er betonte: „Erfolg hat viele Väter.“ Feuerwehr, Gemeinderat und Verwaltung hätten ein gutes Miteinander. Stolz zeigte er sich vor allem angesichts des Umstands, dass die Fahrzeuge ohne neue Schulden gekauft werden konnten.