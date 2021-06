von Susanne Schön

Die Feuerwehren Eigeltingen und Räber sind seit mehr als 40 Jahren befreundet. Räber liegt im Landkreis Uelzen im Süden der Lüneburger Heide und hat keine 200 Einwohner. Man besucht sich regelmäßig. Zum 40-jährigen Bestehen gab es ein Schild mit der Aufschrift „Räber 719 Kilometer“. Dies soll nun einen würdigen Platz bekommen. In Räber steht das Schild „Eigeltingen 719 Kilometer“ in der Ortsmitte bei der Eigeltinger Eiche, die die Eigeltinger einst überbrachten.

Nun diskutierte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung über den richtigen Standort in Eigeltingen. Zur Auswahl standen das Feuerwehrgerätehaus und der Rathausplatz. Manche Gemeinderatsmitglieder wie Katja Hertell sah den Bezug eher bei der Feuerwehr und andere befürchteten Wildwuchs von Schildern von Vereinen auf dem Rathausplatz.

Feuerwehr-Freundschaft steht für bürgerschaftlichen Gemeinsinn

Andreas Bihler befand: „Die Feuerwehr ist kein Verein, sondern eine Institution der Gemeinde.“ Darum passe sie zum Rathausplatz. Dem schloss sich die Mehrheit des Rates an. Zumal ein Schild bei der Feuerwehr im Gewerbegebiet keine Aufmerksamkeit bekomme.

Die Freundschaft mit Räber reicht weit über die Feuerwehr hinaus. Es sei eine Verbindung auf Bürgerebene geschaffen worden, sagte Eigeltingens Kommandant Markus Reichelt und hob die symbolische Bedeutung des Schildes für die Feuerwehrangehörigen und ihre Familien in beiden Orten hervor. So stehe die Verbindung auch für den Gemeinschaftssinn.

Gemeinderätin Andrea Oexle freute sich über die Belebung des Rathausplatzes. Diese stehe nicht im Gegensatz zur landschaftsgärtnerischen Gestaltung. Bürgermeister Alois Fritschi fasste zusammen: „Wir werden einen würdigen Platz für das Schild finden.“

Vorfreude auf den nächsten Besuch

Das solle dann positiv auffallen, wenn wieder Besuch aus Räber kommt. So manchem Kameraden dürften schöne Erinnerungen kommen, wenn er an dem Schild vorbeigeht: an Feste und Freunde in der Lüneburger Heide, an Freundschaften, die nach der Pandemie wieder vertieft werden können.