Die Eigeltinger richten ihren Blick hoffnungsvoll nach Steißlingen. Denn dort sahen das Landratsamt und andere übergeordnete Behörden zunächst keinen Grund, Maßnahmen zur Verkehrslenkung zu ergreifen. Denn das Verkehrsaufkommen sei nicht hoch genug.

Doch ein freiwilliges Lärmgutachten brachte in der Gemeinde eine andere Erkenntnis: Die Gesundheit der Anwohner sei durch dauerhaft überschrittene Lärm-Grenzwerte gefährdet. Dagegen müsse man etwas tun. In Eigeltingen soll ein Lärmaktionsplan nun ähnliche Erkenntnisse bringen.

Initiative versucht schon lange, Schwerverkehr aus dem Ort zu bekommen

Durch Eigeltingen fahren täglich über 2000 Fahrzeuge, erläuterte Bürgermeister Alois Fritschi in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Wie in Steißlingen sei auch in Eigeltingen darunter viel Schwerlastverkehr. Im Eigeltinger Teilort Heudorf habe es einmal eine Durchfahrtsbeschränkung für diese Fahrzeuge gegeben. Diese sei aber nach einer Straßensanierung nicht erneuert worden.

Es gründete sich eine Bürgerinitiative, der es vornehmlich um die Sicherheit der schwächsten Verkehrsteilnehmer ging. Denn die Ortsdurchfahrt ist an einigen Stellen eng und unübersichtlich. Große Lastwagen sehen die Mitglieder der Initiative als Gefahr an.

Sie kämpfen seit 2008 und stellten beispielsweise Warnbarken und später festinstallierte Pfosten auf dem Gehweg auf. Doch ihr Ziel, den Schwerlastverkehr aus dem Ort zu bringen, haben die Mitglieder nicht erreicht.

Nicht nur in Heudorf werden Lastwagen zur Belastung

„Durch den Bau des Betonwerks in unserer Nachbarschaft hat sich der Schwerlastverkehr nochmals um acht bis zehn Lastwagen pro Tag gesteigert“, erklärte Heudorfs Ortsvorsteher Harald Roth. Das empfinden auch Bürger in der Eigeltinger Friedhofstraße so. Hier fließt der Verkehr aus Heudorf in Richtung Steißlingen, Stockach und Engen weiter.

Sowohl in Eigeltingen in der Kurve bei der Praxis Krugmann als auch beim Gasthaus Kreuz in Heudorf seien zudem keine 4,90 Meter Straßenbreite gegeben. Darum wurde an diesen Stellen Tempo 30 eingeführt.

Mögliche Konsequenzen aus Lärmaktionsplan Um die Einwohner zu schützen, müssen Städte einen Lärmaktionsplan aufstellen, kleinere Kommunen können dies freiwillig tun. Anhand der erhobenen Daten können bei Bedarf unterschiedlichste Maßnahmen erfolgen. So kann ein Tempolimit den Lärm ebenso senken wie Flüsterasphalt oder eine Ortsumfahrung. Falls die Lärmgrobeinschätzung zu geringe Werte ergibt, um einen Lärmaktionsplan zu rechtfertigen, können Alternativen erwogen werden. Etwa straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung einer geordneten städtebaulichen Maßnahme oder ein Fachkonzept für eine verkehrsberuhigte und lebendige Ortsmitte. Für Konzepte, die nachhaltige Mobilität in Baden-Württemberg fördern, gibt es staatliche Unterstützung.

2008 hatte man argumentiert, dass die meisten Lastwagenfahrer durch die Dörfer führen, um keine Autobahnmaut zahlen zu müssen. Doch hat auch dieses Argument in der Politik nicht gezogen. Zu verwoben sind die Verkehrswege und Interessen der Beteiligten.

Videoüberwachung soll Erkenntnisse über Verkehrsbelastung bringen

Nun hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Firma Rapp den ersten Abschnitt des Lärmaktionsplan für fast 8000 Euro in Angriff nehmen soll. Bürgermeister Alois Fritschi hofft auf ein Ergebnis noch in diesem Jahr. Die bekannten Verkehrszählungen sollen durch eine 24-Stunden-Videoüberwachung ersetzt werden.

Harald Roth bat, darauf zu achten, dass diese nicht in den Handwerkerferien stattfindet, damit die Verkehrszahlen wirklich repräsentativ seien.

Hauptamtsleiter Daniel Schweizer erklärte, dass auch die gemeindeeigenen Geschwindigkeitsmessanlagen einen Spionmodus hätten, bei dem die Verkehrsteilnehmer gezählt werden können. Gemeinderätin Andrea Oexle folgerte daraus: „Das erleichtert es uns vielleicht, den repräsentativsten Tag zu finden.“

Was nach Verkehrserhebung passieren könnte

Wenn die Ergebnisse aus der Verkehrserhebung und der Grobeinschätzung der Lärmbelastung vorliegen, hat die Gemeinde belastbare Zahlen, um ihr weiteres Vorgehen zu planen. Bei gesundheitsgefährdendem Lärm können Maßnahmen erarbeitet werden, um den Verkehr zu beruhigen.