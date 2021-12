von Susanne Schön

Wie wichtig die Alarmierung der Bevölkerung mittels Sirenen im Ernstfall sein kann, das haben sowohl die Flutkatastrophe in diesem Sommer als auch der bundesweite Warntag, der bereits 2020 stattfand, gezeigt. In den vergangenen Jahren wurden jedoch immer mehr Sirenen sowie die dazugehörige Infrastruktur abgebaut.

Die Gemeinde Eigeltingen verfügt zwar noch über einige Sirenen, doch diese waren an besagtem Warntag still geblieben. Wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung zu erfahren war, hatte sich Feuerwehrkommandant Ralf Martin in der Zwischenzeit auf die Suche nach den Gründen dafür begeben. Sein Ergebnis: Keiner kann die Sirenen mehr auslösen. Es wäre nur händisch möglich.

Die Struktur wäre da

Mit der digitalen Alarmierung der Rettungskräfte werde allerdings eine Struktur geschaffen, die in Zukunft auch für die digitale Ansteuerung von Sirenen genutzt werden könnte. Allerdings würde diese eine Stromversorgung erfordern, machte Martin deutlich.

Darum entschloss sich der Gemeinderat, schnell einen 90-prozentigen Zuschuss zu beantragen, der im Windhundprinzip ausgezahlt wird. Das heißt, wenn der Fördertopf leer ist, ist er leer.

Ausbau auf zehn Sirenen

Die Zahl der sechs vorhandenen Sirenen soll dabei sogar noch auf zehn ausgebaut werden. Damit wären die Alarme in allen Ortsteilen und in ganz Eigeltingen gut zu hören. Zudem sollen die Sirenen dann auch digital ansteuerbar und mit Lautsprechern ausgestattet sein, so dass damit auch Nachrichten ausgestrahlt werden könnten. Denn die verschiedenen Alarme und deren Bedeutung sind bei der Bevölkerung oft nicht mehr bekannt.

Die Kosten für die gesamte Maßnahme belaufen sich auf mehr als 130.000 Euro. Die Mittel werden in den Haushalt 2022 eingestellt. Der Zuschussantrag wird gestellt und die Maßnahme könnte dann 2022 umgesetzt werden, falls die Produzenten mit der Lieferung hinterherkommen.

Der Feuerwehrkommandant betonte, „die Sirenen sind nicht nur für die Feuerwehr – die Sirenen sind für die Bevölkerung“.