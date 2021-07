von Susanne Schön

Mit 80.000 Euro sollen Straßen in Eigeltingen saniert werden. Das ist ein deutlich geringerer Ansatz als in den vergangenen Jahren. In Eigeltingen soll ein unterspülter Abschnitt am Bollenberg saniert, in Heudorf ein Krebsbachdurchlass gerichtet werden.

In Honstetten stehen Arbeiten wegen Schäden an der Engener Straße und am Kreisverkehr Staig sowie Maßnahmen an der Widumstraße bei der Tudoburghalle und der Gemeindeverbindungsstraße Richtung Emmingen-Liptingen an. In Reute gibt es Schäden im Quellweg/Finkenhain. In Rorgenwies wird die Sanierung der Hochbuchstraße mit Arbeiten für das Glasfasernetz verbunden.