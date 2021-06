von Susanne Schön

Ein Storch hat ein neues Nest auf dem Strommast zwischen dem Gasthaus Lamm und den angrenzenden Häusern der Eigeltinger Bachstraße gebaut. Die Gemeindemitarbeiter hofften, dass der vermutlich männliche Storch ein Weibchen finde und bald Nachwuchs im Nest klappere. Ein Teil des Wunsches hat sich erfüllt und die Störche waren bald zu zweit. Auch in Heudorf siedelte sich auf dem Rathausdach nach langer Pause wieder ein Storchenpaar an. Möglichst ungestört sollen die Storchenpaare sein, um Nachwuchs bekommen zu können, hieß es. Das Interesse an ihrem Wohlergehen ist groß. So wurde ein Wettbewerb ausgelobt, um den Eigeltinger Störchen einen Namen zu geben. Unter neun Namen wurden Maja und Willi ausgewählt.

Ob es auch mit dem Nachwuchs geklappt hat, ist noch nicht ganz klar, aber sehr unwahrscheinlich. Die Vögel scheinen zu brüten, doch ob es auch Eier gebe, sei nicht sicher, erklärt Christina Klaus von der Gemeindeverwaltung. Sie weiß, dass meist nur ein Vogel im Horst sei, wenn überhaupt.

Heudorfs Ortsvorsteher Harald Roth beobachtet den Horst auf dem dortigen Rathaus. Auch er hält Nachwuchs für unwahrscheinlich und hat an den Beinen der Störche noch keinen Ring entdecken können. Vielleicht klappe es im nächsten Jahr mit Nachwuchs, der dann auch beringt werden würde. Dann könnte man eventuell nachverfolgen, wohin die Störche von Eigeltingen aus fliegen.

Noch ist der Horst des Eigeltinger Storchenpaars Maja und Willi recht klein. Aber vielleicht ist nächstes Jahr schon Nachwuchs drin. | Bild: Susanne Schön

Das Umweltzentrum Stockach erklärte in einer Pressemitteilung, dass Störche sich von Drohnen stark verunsichern ließen. „Vögel ergreifen die Flucht, ducken sich in ihren Nestern oder attackieren die Drohne sogar, wenn sie sich aus der Luft bedroht fühlen. Einige zeigen auch keine Reaktion und bleiben in ihren Nestern sitzen“, zitiert Christina Klaus und bittet von Drohnenflügen abzusehen, um die Störche zu schützen. Denn stressige Situationen könnten im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Vögel ihre Brut verlassen oder gar nicht erst zu brüten beginnen.