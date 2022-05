von Susanne Schön

So etwas gibt es selten: Am Sonntag gingen in Eigeltingen gleich drei neue Feuerwehrfahrzeuge offiziell in den Dienst und wurden gesegnet. „Das wird es so schnell nicht wieder geben“, hörte man an diesem Tag öfters. Aus dieser Segnung wurde ein großes Feuerwehrfest. Feuerwehrangehörige der Gemeinde Eigeltingen und der ganzen Region kamen zusammen. Die Ortsdurchfahrt Honstetten wurde gesperrt und die Besucher konnten viele Feuerwehrfahrzeuge bestaunen, sich bei Spielen vergnügen oder der Musik lauschen. Alle freuten sich sichtlich, dass man sich jenseits von Einsatz und Übungen wieder treffen konnte.

Die Beschaffung aller Fahrzeuge war bereits vor Beginn der Corona-Pandemie geplant gewesen. Die zwei Löschfahrzeuge sind eine Ersatzbeschaffung und kamen schon im vergangenen Jahr an. Der Mannschaftstransportwagen ist erst seit Freitag in der Gemeinde. Da man in der Pandemie nicht feiern durfte, holte die Feuerwehr dies nun nach.

Pfarrer Heinz Vogel gestaltet die Segnung der drei neuen Fahrzeuge der Feuerwehr Eigeltingen sehr lebendig und geht auf den wichtigen ehrenamtlichen Dienst ein. | Bild: Susanne Schön

Lederlöscheimer zeugt von vergangenen Zeiten

„Mit dem Segen können sie nun Segen bringen“, befand Pfarrer Heinz Vogel, der die Fahrzeuge segnete. Die kirchliche Feier unter freiem Himmel auf dem Festplatz gestaltete er sehr lebendig.

Pfarrer Vogel (links) interviewte mit Wolfgang Braun einen Honstetter Zeitzeugen, der 1954 der Honstetter Feuerwehr beitrat. | Bild: Susanne Schön

So rief er beispielsweise Wolfgang Braun auf die Bühne. Dieser trat 1954 der Honstetter Feuerwehr bei. Seitdem hat er die Entwicklung verfolgt und freute sich auch über das neue wasserführende Fahrzeug seiner Abteilung. Er hatte beim Abbruch einer Scheune auch einen alten Lederlöscheimer gefunden, den Abteilungskommandant Bernhard Bach dem Publikum zeigte.

Anschaulich dokumentierte Abteilungskommandant Bernhard Bach die Entwicklung der Honstetter Feuerwehr vom ledernen Löscheimer bis zum neuen Tanklöschfahrzeug. | Bild: Susanne Schön

Pfarrer Vogel fand deutliche Worte für Gaffer, die bei Notfällen nicht helfen, sondern Fotos und Videos machen. Dagegen lobte er den ehrenamtlichen Einsatz der Feuerwehrangehörigen. Auch die Notfallseelsorge stellte an diesem Tag ihre Arbeit vor.

Ralf Martin führte als Kommandant der Eigeltinger Feuerwehr mit ihren sechs Abteilungen durch die Historie der Fahrzeuge. Er dankte den Angehörigen seiner Wehr und allen, die am Gelingen beteiligt waren. Zwar gab es bei der Ausschreibung der Löschfahrzeuge Probleme, doch sei sich die Feuerwehr stets der Unterstützung sicher gewesen.

Zwei Einsatzfahrzeuge Die Eigeltinger Feuerwehrabteilungen Honstetten und Reute bekamen jeweils ein neues Einsatzfahrzeug. Die Tragkraftspritzenfahrzeuge Wasser (TSF-W) führen nun auch Wasser mit. Das TSF der Abteilung Honstetten ist mehr für Brände ausgerüstet, da hier große Waldflächen angrenzen. Das TSF der Abteilung Reute ist mehr für Technische Hilfeleistung ausgestattet, da Reute an unfallreichen Straßen liegt. Beide Fahrzeuge kommen vom Feuerwehrausrüster Ziegler in Mühlau bei Chemnitz. Die beiden Fahrzeuge sind auf einem MAN-Fahrgestell aufgebaut, haben ein Gesamtgewicht von rund 7,5 Tonnen und Platz für sechs Feuerwehrangehörige. Bei einer Benutzungsdauer von 30 Jahren hat ein Fahrzeug umgerechnet die Gemeinde pro Bürger und Jahr weniger als 1,50 Euro gekostet. Ein Mannschaftstransportwagen Das dritte Fahrzeug, das am Sonntag gesegnet wurde, ist ein Mannschaftstransportwagen (MTW), der vielfältig eingesetzt werden kann. Er dient im Ernstfall als Einsatzleitstelle. Einsatzkräfte oder Material können transportiert werden. Zudem steht er der Jugendfeuerwehr und der Altersabteilung zur Verfügung. Mit einem Landeszuschuss von 13.000 Euro, einem Zuschuss der BGV-Versicherung von 10.000 Euro, 14.000 Euro zweckgebundenen Spenden und dem Erlös des Jugendfeuerwehrzeltlagers 2019 ist der MTW in der Anschaffung kostenneutral für die Gemeinde Eigeltingen.

Einer der Wagen ist für die Gemeinde kostenneutral

Die Beschaffung des Mannschaftstransportwagens (MTW) war etwas ganz Neues. „Sie war kostenneutral für die Gemeinde“, erklärte Kommandant Ralf Martin. Mit Spenden und Zuschüssen und dem Gewinn aus dem Feuerwehrzeltlager ist es gelungen, den MTW anzuschaffen. Das Fahrzeug werde im Alltag hauptsächlich für die Jugendfeuerwehr eingesetzt. Dort freuen sich rund 40 Jugendliche mit ihren über zehn Betreuern auf die Nutzung. „So ist beispielsweise die Teilnahme an kreisweiten Veranstaltungen deutlich einfacher für uns“, sagte Jugendwart Frank Gommeringer.

Die zukünftige Nutzung der Fahrzeuge kommt der ganzen Gemeinde zu Gute, denn als Flächengemeinde braucht Eigeltingen seine Abteilungen. Diese arbeiten eng zusammen und sind gut in den Ortsteilen verankert. Das zeigte sich beim Feuerwehrfest beispielsweise durch die große Hilfsbereitschaft in Honstetten mit Bewirtung und musikalischer Umrahmung von Young Stars und Musikverein. Mit den neuen Fahrzeugen ist die Feuerwehr noch schlagkräftiger geworden.