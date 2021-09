von SK

Die Freiwillige Feuerwehr in Eigeltingen ist vergangene Woche drei Mal ausgerückt. Wie die Einsatzkräfte melden, seien sie am Mittwoch zu einer Türnotöffnung gerufen worden. Ein alleinlebender Mann hatte selbst den Notruf gewählt, weil er sich in einer hilflosen Lage befunden habe. Der Patient wurde nach der Türöffnung vom Roten Kreuz vom Roten Kreuz ins Krankenhaus transportiert.

Am Freitag wurde die Feuerwehr zu einem Wohnhaus alarmiert, aus dessen Dachgeschoß Rauch drang. Die Rauchentwicklung sei durch angebranntes Essen verursacht worden.

Am Samstagabend hatte ein landwirtschaftliches Fahrzeug auf der Kreisstraße 6119 zwischen Eckartsbrunn und Honstetten eine größere Menge Hydrauliköl verloren. Die Feuerwehr musste darum mit Ölbindemittel und einer Kehrmaschine die Straße wieder reinigen.