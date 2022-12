Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende in der Homberger Straße Diesel-Treibstoff gestohlen. Die Diebe hätten im Zeitraum von Freitagnachmittag, 16 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, rund 800 Liter Kraftstoff aus zwei Baggern abgeschlaucht. Zum Abtransport des Diesels müssen die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben, so die Polizei.

Zeugen, denen über das Wochenende Verdächtiges im Bereich der Homberger Straße aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach unter der Telefonnummer 07771 9391-0 zu melden.