von Susanne Schön

In der Sonnenhalde in Eigeltingen werden 18 Geschichten von Hans Christian Andersen sowie der Brüder Grimm mit beleuchteten Figuren in Szene gesetzt und locken kleine und große Besucher an.

Die traditionellen Adventsfenster fallen dagegen mangels Beteiligung erneut aus: Laut den Organisatorinnen Petra Truckenbrod und Sabine Gerlach meldeten sich nur zwei Interessenten, die an der Aktion teilnehmen wollten.

Vorbild war Buchheimer Märchenwald

Umso mehr freuen sich die Eigeltinger darüber, dass die Märchenstraße wieder leuchtet. Hauptinitiatorin war Andrea Nagel. Sie hatte durch den Verkauf von Selbstgebasteltem den Christkindlemarkt in Buchheim kennengelernt, war von dessen Märchenwald begeistert und wollte diesen besonderen Flair auch in ihrer Straße in Eigeltingen haben.

Der Sterntaler war von Anfang an mit dabei. | Bild: Susanne Schön

Ihre Begeisterung steckte die anderen Anlieger an, und so verzauberten im Jahr 2018 zunächst 12 Märchen und ein Märchenschloss die Besucher der Sonnenhalde. Inzwischen sind 18 Märchen daraus geworden.

Märchen noch bis 6. Januar

Andrea Nagel freut sich, dass das Interesse an der Märchenstraße ungebrochen ist. „Vor allem Familien rätseln gemeinsam, welches Märchen dargestellt ist. Und manchmal bitten die Kinder ihre Eltern, die Märchen auch vorzulesen“, berichtet sie. „Wenn man hier ein Haus kauft, bekommt man das Märchen gleich mit“, erklärt die Eigeltingerin schmunzelnd.

Christian Sauter (von links), Christian Mähring, Martin Zimmermann, Andrea Nagel, Kai Dambacher und Rebecca Dambacher gehören zu denen, die aus der Sonnenhalde eine Märchenstraße machen. | Bild: Susanne Schön

Und es gebe noch weitere Hausbesitzer, die mitmachen möchten. Die stimmungsvollen Darstellungen der Märchen werden durch liebevolle Dekorationen von Haus und Straße ergänzt. Warmes Licht erleuchtet die kalte, dunkle Advents- und Weihnachtszeit noch bis zum 6. Januar. Die Bewirtung muss in diesem Jahr leider ausfallen.

Hohenfels 755 Immunisierungen in einer Woche: Wie eine Hohenfelser Arztpraxis den Impfturbo zündet Das könnte Sie auch interessieren

Die Besucher der Märchenstraße kommen nicht nur zu Fuß aus Eigeltingen, einige seien auch mit dem Auto unterwegs und hätten fremde Kennzeichen. Um keinen Tourismus zu erzeugen, habe man bereits vor Corona auf einen Bericht in Funk und Fernsehen verzichtet, erklärt Andrea Nagel.