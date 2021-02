von Susanne Schön

Der Unmut der Bürger im Eigeltinger Ortsteil Münchhöf regte sich mit einer Unterschriftensammlung bereits vor der jüngsten Gemeinderatssitzung, in der es um Bauvorhaben ging. Auf dem Gelände des ehemaligen Restaurants Mönchhof sollen neun Wohneinheiten entstehen, aber die Anwohner sehen dies kritisch. Trotz Corona-Pandemie und fehlendem Dorftreffpunkt gelang es Markus Ramsperger, bei einer Unterschriftenaktion 60 Bürger zu erreichen. Diese übergab er Bürgermeister Alois Fritschi. Auch im Ortschaftsrat wurde im Vorfeld heftig diskutiert.

Die Pläne und die Kritik

Stein des Anstoßes ist die Größe des geplanten Objekts und die befürchteten Folgen für die Dorfgemeinschaft. Zwar gibt es in der Nachbarschaft Gebäude, deren Größe vergleichbar sind, doch sind darin nicht so viele Wohneinheiten und daher auch die benötigten Stellplätze und Müllbehälter leichter unterzubringen. Auch ist der Prozentsatz der überbauten Fläche geringer.

Auf der anderen Seite des Grundstücks schließen sich Einfamilienhäuser an. Direkt am Grundstück führt der Hirschweg vorbei, der diese erschließt. Die Anwohner haben Sorge, dass mit der steigenden Anzahl von Fahrzeugen die Verkehrssicherheit an der unübersichtlichen Stelle sinkt.

Rat versagt sein Einvernehmen

Der Gemeinderat folgte der Empfehlung des Ortschaftsrates von Münchhöf und versagte das gemeindliche Einvernehmen. Es wird bezweifelt, dass sich das Bauvorhaben nach Maß und Bauart in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Der Gemeinderat habe lediglich die städteplanerischen Folgen eines Bauvorhabens zu beurteilen, da es sich um eine Verdichtung im nicht überplanten Innenraum handelt. Dann wird die Umgebungsbebauung zur Beurteilung herangezogen. Davon abweichen würde, dass für die Gebäude drei Vollgeschosse vorgesehen sind und die Wohneinheiten nicht einzeln sondern in den Gebäuden zwei bis vier Wohneinheiten zusammengefasst werden sollen.

Zur vorhandenen Bebauung macht die geplante Bebauung einen großen Unterschied, der in Münchhöf nur wenigen gefällt. | Bild: Susanne Schön

Zwar hat das Baurechtsamt in diesem ersten Schritt die Erschließung zurückgestellt, doch trotzdem hat der Eigeltinger Gemeinderat starke Bedenken bezüglich dem Vorliegen einer gesicherten Erschließung. Denn die Wasserleitung verliefe entgegen der Planunterlagen nicht in der Tannenbergstraße, sondern auf dem Baugrundstück und würde nach vorliegendem Bauvorhaben überbaut.

Zudem sei fraglich ob die für eine gesicherte Erschließung erforderlichen Wasser- und Löschwassermengen vorliegen, hieß es in der Sitzung. Auch wurde angemahnt, dass die Stellplatzsituation unbefriedigend gelöst sei. Die Stellplätze sind zwar eingezeichnet, doch sei unklar, wie diese angefahren werden sollen. Eine zentrale Unterbringung für die Müllbehälter, die sei sonst bei Gebäuden dieser Größe üblich ist, fehle ebenfalls. Zudem seien keine Fahrradstellplätze vorgesehen.

Gespräch mit dem Investor

Bürgermeister Alois Fritschi hat bereits ein Treffen mit Ortschaftsrat und Investor arrangiert. „Ich setze darauf, dass wir im gemeinsamen Gespräch eine einvernehmliche Lösung finden“, erklärte er in der Ratssitzung. Die Bedenken der Bürger nehme er ernst. Doch müsse auch die Wirtschaftlichkeit für den Bauherrn gegeben sein. Rechtliche Schritte seien die zweitbeste Wahl, um eine Lösung zu finden.