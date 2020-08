Eigeltingen vor 1 Stunde

Die Lochmühle: Wie sich ein abbruchreifer Bauernhof zum Freizeitpark entwickelt

Sie steht für attraktive Eventgastronomie und wird mittlerweile in dritter Generation geführt. Die Lochmühle in Eigeltingen ist ein beliebtes Ausflugsziel. Doch das war nicht immer so. Vieles erinnert auch heute noch an den landwirtschaftlichen Ursprung.