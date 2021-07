von Susanne Schön

Der Grünschnitt bleibt weiter Thema in Eigeltingen. Anfang des Jahres war die Nutzung der Grünschnitt-Container in der Gemeinde stark eingeschränkt worden. Grund für die Änderung war der Kostenanstieg für die Entsorgung des Grünschnitts gewesen. „Wir bekommen auch positive Rückmeldungen für die geänderten Bedingungen“, hob die stellvertretende Kämmerin Karin Lütte in der jüngsten Gemeinderatssitzung hervor.

Für Ärger sorgt allerdings die Entsorgung von Rasenschnitt. Der Hinweis, dass Rasenschnitt über die Biotonne zu entsorgen oder auf dem Grundstück zu kompostieren sei, ist für manche Bürger keine Hilfe. So sagte Bürgerin Isabella Wilhelm in der Gemeinderatssitzung: „Das stinkt.“

Rasenschnitt wird wild abgelagert

Doch auch die Gemeinde klagt: So werde Rasenschnitt gerne ausgelagert, die Ablagerungen am Waldrand und anderswo würden zunehmen. „Es kann nicht sein, dass mit dem ökologischen Gedanken argumentiert wird und dann mir gegenüber mit wilder Entsorgung gedroht wird“, ist die Reaktion von Karin Lütte darauf. Sie rief dazu auf, wilde Ablagerungen der Gemeinde zu melden. Sie wolle den Gemeinderatsbeschluss auf jeden Fall ein Jahr durchziehen und dann eine Bilanz ziehen.

Werden die Regeln noch angepasst?

Wenn sich die Nutzer an die Regeln gehalten hätten, wäre eine offene Nutzung der Container weiter möglich gewesen. Doch mit der Notwendigkeit, die Einhaltung der Regeln zu überprüfen, fallen weitere Kosten an, die Einschränkungen nötig machen.

„Wir haben auf dem Land größere Grundstücke, die auch vielen Insekten und Tieren eine Heimat bietet“, fügte der Bürger Siegfried Rauch an. Da falle eben mehr Grünschnitt an, als in die Biotonne passe. Er selbst fahre nun nach Radolfzell auf die Deponie und zahle dort. „Das macht ökologisch keinen Sinn.“ Schon in der vorherigen Sitzung beklagten sich Bürger über die Umstellung. Es ist noch unklar, ob es kurzfristige Anpassungen geben wird oder ob die Verwaltung bei den geltenden Regeln bleiben wird.