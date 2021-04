von Susanne Schön

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Eigeltingen haben ihre Hauptversammlung erstmals per Videokonferenz abgehalten. Die Berichte der Aktiven fielen dabei umfangreich aus, weil zwei Jahre abgedeckt werden mussten. Abteilungskommandant Markus Reichelt hatte sowohl die schwierigen Situation während der Corona-Pandemie als auch Missstände in der Abteilung auf seiner Agenda. Er sagte, die Fahrzeuge der Eigeltinger Wehr wiesen altersbedingt immer mehr Mängel auf.

Außerdem könne auch nach Jahren des Bedarfes eine Damen-Umkleide nur provisorisch verwirklicht werden und habe zur Folge, dass die Werkstatt kleiner werden müsse. Die Einsatzbereitschaft sei mit fünf aktiven Frauen und 33 Männern trotzdem gut. Allerdings sei das Durchschnittsalter weiter gestiegen. „Neue junge Kameradinnen und Kameraden sind daher sehr gerne willkommen,“ sagte Reichelt.

Beförderungen und Ehrungen Die Anfang März 2020 begonnene Grundausbildung konnte im Juli erfolgreich abgeschlossen werden: Berkan Alimanov, Leon Bommer und Marcel Brandt sind nun Feuerwehrmänner. Sie kamen alle aus der Jugendfeuerwehr.



Zu Oberfeuerwehrmänner befördert wurden Alexander Martin und Manuel Brandt. Den Stand Hauptfeuerwehrmann oder -frau erreichten Marcel Borowski, Tobias Renner und Sabrina Gerlach.



Nach 30-jährigem Einsatz für die Wehr, auch im Ausschuss und als Verantwortlicher der Kleiderkammer, wurde Hubertus Löffler zum Ehrenmitglied ernannt. Die entsprechenden Urkunden sollen bei der nächstmöglichen Gelegenheit überreicht werden.

Emanuel Gommeringer, Schriftführer der Jugendfeuerwehr, erklärt in seinem Bericht, das bisher letzte Zeltlager der Jugendfeuerwehren des Landkreises habe 2019 in Eigeltingen stattgefunden. In diesem Jahr werde es wie im vergangenen Jahr nur eine Online-Veranstaltung geben. Planungen für andere Zusammenkünfte oder die Abnahme von Leistungsabzeichen seien auch bei der Jugendfeuerwehr sehr schwierig. Seit Monaten hätten keine Treffen mehr stattgefunden.

Proben nur unter Auflagen

Schriftführerin Regina Glatt blickte auf die vielfältigen weiteren Veranstaltungen der Eigeltinger Wehr – wie die Jahreshauptprobe auf dem Festplatz, den Gemeindefeuerwehrtag und gemeinsamen Übungen mit den Abteilungen der Ortsteile sowie auf Schloss Langenstein und die Teilnahme am Kreisfeuerwehrtag und am Dorffest – zurück.

Vor zwei Jahren konnte die Kameradschaft noch mit einem gemeinsamen Ausflug und dem Zusammensitzen nach den Proben gepflegt werden. Diese konnten im vergangenen Jahr dagegen nur an fünf Terminen und unter Auflagen stattfinden. Zudem mussten fast alle Aus- und Fortbildungen abgesagt werden. Bei Proben und im Einsatz galt Maskenpflicht.

Einsätze 2019 und 2020

Die Zahl der Einsätze war in den vergangenen beiden Jahren fast gleich: 2019 waren es 18 und in 2020 zwei weniger. Herausragend waren für Schriftführerin Glatt der Gebäudebrand bei der Krätlemühle in Heudorf am 20. Juli 2019 und zwei Verkehrsunfälle Anfang und Ende 2019, bei denen die eingeklemmten Fahrer mittels hydraulischem Gerät gerettet und Türen und Dach herausgeschnitten werden mussten. Beim Flächenbrand im Stockacher Hölzle im vergangenen Jahr waren 125 Feuerwehrleute, auch aus den Ortsteilen und den umliegenden Gemeinden, über mehrere Stunden im Einsatz.

Im November und Dezember wurde zu Verkehrsunfällen auf der Landesstraße 440 im Bereich „Dauenberg“ alarmiert. „War beim ersten ein Traktor nach einem Zusammenstoß mit einem Kleinlaster am Getriebeblock auseinandergerissen, brannte beim zweiten der PKW nach einem Aufprall auf einen Baum vollständig aus,“ erzählte die Schriftführerin. Zudem seien kleinere und größere Ölspuren beseitigt, umgestürzte Bäume von den Fahrbahnen geräumt sowie zu weiteren Bränden und technischer Hilfeleistung alarmiert worden.

Briefwahl am 25. April

Im anschließenden gemütlichen Teil der Hauptversammlung konnten alle Teilnehmer virtuell über Video miteinander anstoßen. Zudem wurden Filme der Eigeltinger Wehr aus den 80er-Jahren gezeigt. Als nächstes steht nun die Wahl eines Nachfolgers für den bisherigen Abteilungskommandant-Stellvertreter an. Philipp Tress, der das Amt bisher inne hatte, ist nach Allensbach gezogen. Sein Nachfolger wird am 25. April per Briefwahl bestimmt.