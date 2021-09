von Susanne Schön

Corona prägt auch die Arbeit der Feuerwehr. Lange Zeit durften die Feuerwehrangehörigen in Eigeltingen gar nicht üben, dann nur in kleinen Gruppen. Die alljährliche große Schauübung fand in diesem Jahr gar nicht statt.

Der Grund: Die Feuerwehr hätte prüfen müssen, ob Zuschauer geimpft, genesen oder getestet sind. Auch hätte man die Abstandsregeln überwachen müssen. Das sei zu schwer zu organisieren gewesen.

Wenn das Rathaus in Flammen steht

Den Ernstfall üben müssen die Mitglieder allerdings trotzdem. Deshalb führte die Abteilung Eigeltingen eine Alarmübung durch. Wenige Zuschauer fanden sich trotzdem ein; meist Angehörige, Gemeinderäte und Mitglieder der Altersabteilung.

Geübt wurde an einer prägnanten Stelle im Ort – am Rathaus. Als die Feuerwehrautos mit Blaulicht und Sirene anfuhren, machten Autofahrer schnell Platz. Dennoch wurde die Krumme Straße kurzzeitig gesperrt.

Damit die Feuerwehrmänner unter möglichst realistischen Bedingungen üben konnten, wurde das Rathaus verraucht. Bild: Susanne Schön

Übungsannahme war: Starke Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss, vermutlich durch einen in Brand geratenen Kopierer im Kopierraum. Zudem werde zwei Personen durch Rauch der Fluchtweg abgeschnitten. Um das Szenario möglichst realistisch wirken zu lassen, wurden die betroffenen Räume verraucht.

Die Feuerwehrangehörigen trugen bei strahlendem Sonnenschein nicht nur ihre Schutzausrüstung, sondern auch FFP2-Masken. Ralf Martin ist Eigeltingens Kommandant.

Er sagt: „Das war gut ausgeführt und man sieht, wie gut die Einsatzkräfte zusammenarbeiten.“ Auch Bürgermeister Alois Fritschi war voll des Lobs: „Für die Feuerwehr mit der Jugendwehr werden wir von allen beneidet. Hier wird gut zusammengearbeitet und eine wichtige Arbeit für die Sicherheit der Bevölkerung getan.“

Wichtige Zusammenarbeit

Ralf Martin kündigte an, sich aus dem Probenbetrieb zurückzuziehen, um sich anderen Aufgaben zu widmen: „Ich bin der Kommandant aller sechs Abteilungen und werde nun vermehrt auch Proben anderer Abteilungen besuchen.“ So werde er sich zum Beispiel die Übungen mit den neuen Fahrzeugen der Abteilungen Honstetten und Reute anschauen, um den Feuerwehrangehörigen dieser Abteilungen Wertschätzung zu zeigen. Die Feuerwehr ist ein wichtiger Garant dafür, dass die Ortsteile zusammenwachsen, so Martin.