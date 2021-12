von Susanne Schön

Die Musikvereine aus dem Bezirk Aachtal im Blasmusikverband Hegau-Bodensee 1893 haben sich zu ihrer Bezirksversammlung getroffen und auf die vergangenen beiden Jahre zurückgeblickt.

Im Jahr 2020 wenig los

Das Jahr 2020 sei sehr ruhig gewesen, berichtete Bezirksjugendleiterin Carmen Schwald. Alle Jugendleiter des Bezirks hätten sich sowohl in einer Präsenz- als auch bei einer Onlinesitzung getroffen. Thema war dabei unter anderem die Gewinnung von Kindern für die Blasmusik. Zudem gab es einen gemeinsamen Grillhock am Pflanzengarten in Liptingen mit allen Jungmusikern der Vereine.

Die Berichte im Rahmen des Bezirks waren schnell erledigt, weil keine Veranstaltungen stattgefunden hatten.

Bezirksmusikfest am 16. Oktober 2022

Trotz der aktuellen Corona-Situation blicken die Blasmusiker nun hoffnungsvoll in die Zukunft und planen die kommenden Bezirksmusikfeste: Das Bezirksmusikfest 2022 soll im Rahmen des Weinfestes am 16. Oktober als Blasmusiktag in Liptingen stattfinden. Teilnehmende Vereine sind Heudorf, Rorgenwies und Honstetten.

Das Bezirksmusikfest 2023 richtet Honstetten mit den Teilnehmern Liptingen, Aach und Raithaslach vermutlich beim Herbstfest aus. Und 2024 könne man sich auf ein Bezirksmusikfest in Aach freuen, hieß es bei der Versammlung, mit den Musikvereinen Honstetten, Eigeltingen und Heudorf.

Vereine planen ihre Auftritte

Auch die Vereine gaben erste Termine – vorbehaltlich der dann geltenden Corona-Regeln – bekannt: Honstetten plant für 23. April ein Konzert und vom 9. bis 12. September das Herbstfest. In Liptingen sind für 14. und 15. Mai das Dorffest und vom 14. bis 16. Oktober das Weinfest geplant. Raithaslach und Rorgenwies gaben noch keine Termine bekannt.

Bei der Vorstandswahl wurde Jürgen Amann als Vorsitzender, Nils Bambusch als sein Stellvertreter, Marion Rüdt als Kassiererin, Markus Kupferschmid als Schriftführer, Carmen Schwald als Jugendleiterin, Thomas Bauer als Bezirksdirigent und Markus Kupferschmid als dessen Stellvertreter im Amt bestätigt.